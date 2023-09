Benevento Città Spettacolo, Mastella: «Successo straordinario»

"Si è concluso ieri sera il festival Benevento Città Spettacolo. Voglio ringraziare per le garanzie di sicurezza ed incolumità il prefetto, il questore, i comandanti dei carabinieri e della guardia di finanza, la polizia locale, i vigili del fuoco, la Crocerossa, la Misericordia. E ancora l'Asia, per il lavoro svolto sull'igiene e il decoro, e la stampa che con puntualità e professionalità ha seguito la manifestazione nelle sue diverse declinazioni. Tutti hanno lavorato in sintonia e bene". E' il commento che il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, rilascia al termine della 44esima edizione del festival.

"Soprattutto ieri sera - ha aggiunto il primo cittadino -, era difficile contenere e gestire i quasi diecimila giovani e ragazzi intervenuti per Geolier. Questa formula popolare di Città Spettacolo piace. Abbiamo avuto un successo straordinario superando le centinaia di migliaia di persone che si sono riversate per una settimana in città aiutando la nostra economia del vicolo". "Grazie infine a Renato Giordano - conclude Mastella - ed alla sua equipe ed alla giunta ed ai miei consiglieri che hanno avallato la formula vincente ed imitata".