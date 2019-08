CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Venerdì 23 Agosto 2019, 12:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il direttore artistico parla fuori dai denti, i residenti insorgono chiedendone la testa, il sindaco lo difende con fermezza, i commercianti contestano i residenti. Per celebrare l'edizione del quarantennale «Città Spettacolo» si regala un'intensa anteprima fuori programma. A due giorni dal via esplode la polemica sulla vivibilità nel centro storico. Dibattito che si sviluppa da giorni sulle pagine de «Il Mattino» alle quali ieri il direttore artistico Renato Giordano ha affidato parole di grande franchezza: «C'è qualcuno che si lamenta per gli spettacoli? Voglio ricordare a queste persone che lo svolgimento di grandi eventi nel centro storico, a partire da Quattro Notti, ha fruttato una enorme rivalutazione degli immobili. Nessuno è costretto a vivere dove non si trova a proprio agio. Si può sempre cambiare rione».