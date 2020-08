Se la serata inaugurale doveva servire a tappare la bocca alle contestazioni, l'obiettivo si può dire fallito. Città Spettacolo si risveglia sotto una nuova pioggia di critiche e polemiche all'indomani della prima affidata a Vincenzo Salemme. Le immagini circolate già nelle ore immediatamente successive lo show del comico-regista napoletano hanno gettato altra benzina sulle polemiche. Troppo eclatanti le foto di spettatori seduti gomito a gomito con pochi spazi lasciati vuoti e file di posti molto più ravvicinate del metro minimo di distanza. Scatti presi al volo da quanti avevano già sollevato perplessità alla vigilia della manifestazione giudicata inopportuna nella delicata fase attuale. Sono riecheggiate prontamente le parole pronunciate da Clemente Mastella dal palco di piazza Castello: «Non siamo untori. Le regole devono essere rispettate e se c'è qualcuno che non indossa la mascherina lo farò accompagnare fuori». E in effetti in platea i dispositivi di protezione individuale non mancavano. Colpiva invece, la densità dei presenti, apparentemente superiore alle condizioni precauzionali richieste dalle direttive anti contagio. «Già da domani sera (oggi, ndr) effettueremo controlli più accurati», ha assicurato il direttore artistico Renato Giordano rispondendo agli immancabili quesiti dei cronisti nel corso del consueto punto stampa a palazzo Paolo V. Va detto che in molti casi si trattava di congiunti che potevano occupare posti contigui, circostanza che comunque non è bastata a spiegare la grande concentrazione di presenze in un ambito ristretto. E alla lista delle criticità va aggiunta anche la situazione venutasi a creare all'uscita dallo show per gli spettatori del settore A, costretti a percorrere l'angusto budello di via La Vipera e via Capitano de Juliis per poter accedere al corso Garibaldi. Stradine nelle quali il pubblico dello spettacolo e i passanti occasionali si sono mischiati formando i temuti assembramenti che il dispositivo avrebbe voluto evitare impedendo il passaggio lungo il palazzo camerale. «Siamo consapevoli di questi problemi - ha riconosciuto Giordano - Già dallo spettacolo di Arbore domani (questa sera, ndr) adotteremo le contromisure. Il pubblico del settore A verrà fatto defluire dalle transenne centrali direttamente su corso Garibaldi». Correttivi in corsa quantomai necessari se si vorrà provare ad arginare la valanga di accuse. Temi che saranno al centro della riunione del Comitato per l'ordine pubblico e la sicurezza in programma questa mattina a Palazzo del Governo. «Faremo il punto sulla manifestazione insieme a Comune, Asl e forze dell'ordine, valuteremo i correttivi», dice il prefetto Francesco Antonio Cappetta.

Con il puntuale corollario di polemiche anche sul versante politico: «Il vero spettacolo, che andava evitato come da più parti si è chiesto, non è stato quello di Vincenzo Salemme ma la foto che ha ritratto la calca di centinaia di persone ammassate in platea in spregio ad ogni più elementare norma di sicurezza - stigmatizza il coordinatore provinciale di FdI Federico Paolucci - Gli sceriffi e i lanciafiamme a giorni alterni infastidiscono giustamente quei cittadini osservanti delle prescrizioni, i ragazzi multati per non portare la mascherina all'aperto, e tutti i commercianti, i ristoratori e finanche i tifosi che subiscono divieti, a questo punto, irragionevoli. Un pessimo spettacolo, questa città».

Sulle polemiche Mastella è intervenuto su Facebook: «Ieri sera (lunedì, ndr) abbiamo iniziato Città spettacolo. Sia da Veronesi, vincitore dello strega, che da Salemme il comportamento è stato ineccepibile. Voglio ricordare ad alcuni esperti del diritto e del rovescio che la mascherina obbligatoria tenuta a difesa sanitaria, come è stato, elimina ogni ipotesi di assembramento. Qualche azzeccagarbugli locale e diffamatori politici di professione la pensano diversamente? Si tratta di chi non riuscendo a imporsi politicamente contro di me, aspettano e sognano eventuali passi falsi. Dove erano quando io ero tra la mia gente e ci siamo difesi dal virus con una collaborazione umana e istituzionale? Dove erano quando consegnavo mascherine gratis alla città e donavo agli ospedali, tramite i miei amici, 200 caschi pneumologici e 4 superventilatori? Sembrano essere interessati alla salute delle persone, sono ipocritamente interessati, invece, a recuperare un consenso politico che gli sfugge da anni contro di me. Sto tentando con coraggio responsabile, di guidare la mia comunità verso una normalità che vedrà, in attesa del vaccino, le nostre azioni quotidiane purtroppo combinate al virus, oggi più leggero, ma ancora tra noi. Lo si combatte con la mascherina da tenere sempre e la profilassi del gel e del lavaggio delle mani. Così l'assessore agli Spettacolo Oberdan Picucci: «L'azione di speculazione politica non ha freno, soprattutto a ridosso degli appuntamenti elettorali. Stavolta tocca al Codacons, associazione dei consumatori, intervenuta per stigmatizzare Città Spettacolo e minacciare ricorsi all'autorità giudiziaria ove mai i casi di Coronavirus dovessero crescere a Benevento. Chissà chi saranno gli esperti statistici e virologi a cui sarà demandata la valutazione. Sono stati adottati tutti i protocolli previsti. Gli spettatori disposti su sedute adiacenti erano persone appartenenti allo stesso nucleo familiare e comunque sia, sempre da indicazioni degli organismi preposti, l'utilizzo della mascherina sarebbe stata già una misura sufficiente al di là della distanza. Sembra che l'imperativo sia attaccare Mastella e la sua amministrazione». In tarda serata la replica di Paolucci e Matera, candidato di FdI alle Regionali: «Il linguaggio offensivo, volgare ed intollerante usato è evidente sintomo di nervosismo e di scarso senso istituzionale».

Bilancio positivo invece sul fronte della gestione del traffico malgrado la collocazione decisamente impattante del palco di piazza Castello.

