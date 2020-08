Un occhio al programma degli eventi ma uno pure ai segnali stradali. Città Spettacolo rivoluziona anche il traffico. Nuove regole in vigore già da domani e fino al 30 agosto, giorno conclusivo della kermesse. La prima arteria interessata da modifiche sarà via Annunziata che dalle 10 di domani sarà chiusa all'altezza di via Borgia fino alla Rocca dei Rettori. Per i residenti muniti di contrassegno è stato ideato un inedito percorso ad hoc che prevede l'attraversamento di corso Garibaldi nel tratto compreso tra via Umberto e via Cardinal di Rende. Da lunedì quindi raffica di divieti nella buffer zone della rassegna. Si parte dall'area della location clou degli eventi, piazza Castello, dove sarà interdetta la sosta con rimozione forzata dei veicoli a partire dalle 10 nelle giornate di lunedì, mercoledì, venerdì, sabato e domenica. Comprese nel divieto piazza IV Novembre, viale degli Atlantici fino all'incrocio con via XXIV Maggio, via del Sole, via Annunziata nel tratto compreso tra Rampa Annunziata e via Borgia. Nelle stesse aree scatterà la chiusura al traffico veicolare a partire dalle ore 12 e fino a due ore dopo il termine degli eventi. Misure analoghe saranno in vigore anche per via Perasso, via Vianelli e viale dei Rettori (nel tratto compreso tra via Perasso e via Pertini) che resteranno interdette alla sosta dalle 10 di lunedì fino al termine degli spettacoli in calendario il 24, 26, 28, 29 e 30 agosto. Per gli improvvidi inadempienti il rischio incombente dell'arrivo di carro gru. Restrizioni minori per piazza Manfredi di Svevia, via Carlo Torre, via Episcopio e via San Gaetano (nei pressi dell'Arco del Sacramento) dove il niet alla sosta scatterà dalle 19 di mercoledì 26 agosto fino a domenica 30. Da tenere a mente inoltre le modifiche all'assetto della circolazione che andranno a regime nel corso della kermesse negli orari più caldi della manifestazione.

Alcuni degli snodi abitualmente assai trafficati del centro cittadino dovranno lasciare strada ai flussi di pubblico. È il caso ad esempio di viale dei Rettori che a partire dalle 19 di mercoledì convoglierà i mezzi in arrivo sulla più periferica via Pertini. Veicoli che saranno intercettati allo stesso modo sul viale Mellusi all'altezza di via XXIV Maggio per essere dirottati sul viale degli Atlantici. Stesso destino per gli automobilisti intenzionati a percorrere via del Sole che dovranno invece optare per la meno impattante via delle Puglie.

Da segnalare inoltre il provvedimento varato ieri dal sindaco Clemente Mastella che con propria ordinanza ha ribadito l'obbligo di indossare le mascherine «per accedere nei luoghi circoscritti dedicati alla presenza di spettatori muniti di titolo d'ingresso e comunque, nell'indicata fascia oraria, in ogni circostanza in cui è agevole il formarsi di assembramenti anche di natura spontanea e occasionale». Compresa dunque anche l'area della movida. Con la medesima ordinanza Mastella ha inoltre imposto agli esercizi commerciali il divieto di «organizzare spettacoli e intrattenimenti che comportino emissioni sonore e diffusione di musica tali da interferire sullo svolgimento delle manifestazioni contemplate nel programma di Città Spettacolo». Le misure scatteranno da lunedì, giorno di inizio della kermesse. Per gli inottemperanti sanzioni da 150 euro così come stabilito dalla delibera 114 del 23 maggio 2017.

