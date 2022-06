BENEVENTO - Scatta il piano «federal building». L’Agenzia del Demanio consegnerà lunedì l’area di cantiere alla Rh Builder di Carinaro, ditta incaricata della corposa riqualificazione che riguarderà tutta la ex caserma «Pepicelli». In programma entro il mese anche una cerimonia inaugurale alla presenza dei dirigenti del Demanio, del sindaco Mastella e dei vertici delle amministrazioni interessate. L’atto segnerà il via operativo al maxi intervento da 40 milioni finalizzato all’insediamento in unica struttura della maggior parte degli uffici pubblici cittadini.

APPROFONDIMENTI LA LOTTA AL COVID Covid, onorificenze al manager e ai medici del «San Pio» L'INIZIATIVA Il grido della Sud: «Vigorito resta»



In viale degli Atlantici troveranno casa gli sportelli della Ragioneria di Stato, della Commissione tributaria provinciale, dell'Agenzia delle Dogane, così come l'Agenzia delle entrate, l'Archivio di Stato, la Direzione territoriale del lavoro, alcune importanti articolazioni del Tribunale e il comando della Guardia di Finanza. Si partirà da quest'ultima, destinataria dell'intervento di ristrutturazione degli edifici 10 e 11 che fungeranno da nuovo quartier generale. Una scelta dettata dalla priorità delle esigenze che vedono senz'altro la Finanza in cima alla lista delle criticità logistiche per l'attuale sistemazione di via Bologna, in pieno centro storico. A lavori ultimati, la polizia economica avrà sede nel corpo a L nella parte bassa del compendio, adiacente via Meomartini. L'immobile, prospiciente il piazzale un tempo destinato al giuramento degli allievi carabinieri, è composto di locali seminterrati, piano terra, doppio piano fuori terra e mansarda. Per questo primo segmento (corrispondente al lotto progettuale 3) è previsto un costo di 15.284.016 euro su un totale a base di gara di 37.732.067 euro.

Comune di Benevento, Mastella: «Tari invariata e la città è pulita»

Grand parte degli altri uffici che si insedieranno nella Pepicelli ricadono nel lotto 1 formato dagli edifici numerati da 1 a 8, ovvero il corpo di fabbrica più prossimo agli ingressi principali della ex caserma, negli ultimi mesi utilizzato dalla Asl per la campagna vaccinale anti Covid. Vi troveranno posto: la Ragioneria di Stato e la Commissione tributaria ora operanti nel palazzo degli uffici di via Foschini; l'Agenzia delle Dogane di via Pacifico al rione Libertà; l'Agenzia delle entrate e riscossione di via Moro a Pacevecchia. Nel medesimo complesso verranno trasferiti l'Archivio di Stato oggi costretto tra i vicoli del centro, gli uffici della Direzione territoriale del lavoro di via Pertini, e alcuni plessi del ministero della Giustizia. Aule del tribunale e altri servizi giudiziari troveranno invece posto nell'edificio 12, ubicato nella parte bassa del compendio al confine con il Seminario arcivescovile. All'Arma dei carabinieri «resteranno» il poligono di tiro e la falegnameria.



Il maxiprogetto punta a ridare una funzione cruciale e non meramente occasionale a un luogo un tempo nevralgico della città. Il compendio demaniale esteso su 41.366 metri quadrati, dei quali 11.771 occupati da edifici e 29.594 scoperti, fu consegnato al ministero della Difesa il 10 settembre 1981. Per circa un trentennio ha ospitato aule, poligono e uffici amministrativi della Scuola allievi carabinieri. Una lunga parentesi vitale e benefica per la zona alta e l'intera città che si è chiusa con la cessazione delle attività il 31 dicembre 2013. Il 23 maggio 2016 l'Agenzia del Demanio ha comunicato alle amministrazioni coinvolte l'ipotesi di piano di razionalizzazione richiedendo manifestazione di interesse e un prospetto delle esigenze logistiche. Risposta unanime da parte delle amministrazioni che contano di poter abbattere i costi delle attuali locazioni, con un risparmio annuo stimato in 549.238 euro. Tra i vantaggi attesi anche la riduzione dei costi per le utenze e l'accentramento dei servizi di vigilanza, portierato, mensa.

Tra i più convinti assertori della proposta il sindaco Clemente Mastella che fin dall'esordio ha evidenziato le ricadute positive per la città derivanti dalla rinascita di uno spazio meritevole di valorizzazione. Non sono mancate però voci critiche, anche nell'ultima campagna elettorale per le amministrative, legate all'impatto che il maxi insediamento di uffici e servizi avrebbe sulla vivibilità dell'area, e in particolare sulle già conclamate criticità del traffico e della sosta. Da segnalare come la Rh Builder di Carinaro abbia già in corso in città l'intervento di recupero dell'ex mercato commestibili Malies, e la riqualificazione dell'Hortus Conclusus.