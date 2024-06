Nodo "Sannio Acque", Civico 22 lascia l'Eic

Civico22 «ritira» la propria rappresentanza nel consiglio del distretto sannita dell'Eic, l'Ente idrico campano. Era entrato a darna parte nell'ottobre 2022, ricorda una nota, «grazie all'accoglienza del Pd e del sindaco di Foiano Valfortore, Giuseppe Antonio Ruggiero. Coerentemente con la nostra missione, abbiamo offerto il nostro contributo per la creazione di un servizio idrico integrato nella provincia di Benevento».

L'ingegnere Silvio Baccari, spiega il movimento, «ha rappresentato Civico22 con impegno e competenza, apportando un contributo critico ai dibattiti interni all'Eic.

In particolare, ha espresso voto contrario nel febbraio 2023 alla decisione di costituire l'ente pubblico-privato "Sannio Acque", ritenendola una scelta affrettata e non supportata da un'adeguata analisi industriale, che mette a rischio il diritto all'acqua. Civico22 sostiene da sempre un servizio idrico pubblico e, pur essendo in netta minoranza, ha proposto soluzioni alternative come l'affidamento a servizi pubblici regionali (Molise Acque o Acquedotto Pugliese) o la creazione di una cooperativa di consumo ad azionariato diffuso».

«Purtroppo - conclude la nota - nessuna di queste proposte è stata accolta, né discussa. Oggi, nonostante le sentenze della Corte dei Conti che hanno annullato le delibere dei consigli comunali, l'Eic prosegue nella costituzione di "Sannio Acque". Alla luce di ciò, Civico22 non ritiene più utile la propria presenza all'interno dell'Eic e ha deciso di uscirne a partire dal 6 giugno».