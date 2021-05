Benevento, clan Sparandeo: estorsioni e droga, scattano 10 condanne

Dieci condanne per il clan Sparandeo. Il verdetto è stato emesso ieri dal Gup del Tribunale di Napoli Lucia Di Micco, avendo gli imputati optato per il rito abbreviato puntando così a una riduzione delle pene. Queste le condanne: 10 anni per Corrado Sparandeo, 64 anni; 8 anni per Carmine Morelli, 61 anni, di Benevento; 5 anni e 4 mesi per Carmine Longobardo, 46 anni, di Cisterna; 7 anni e 4 mesi per Vincenzo Poccetti, 47 anni; 6 anni e 8 mesi...

