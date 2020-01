Aveva violato il divieto di avvicinamento alla giovane moglie e, per questo, per un settantenne di Reino, F.P., sono scattati gli arresti domiciliari. L'episodio si è verificato nel centro fortorino l'altra notte, quando il settantenne ha in un primo momento, secondo quanto ricostruito dai militari, fatto salire sulla propria auto la figlia minorenne, da quanto si apprende pur con il consenso della stessa figlia, innescando evidentemente la reazione della moglie 32enne, che avrebbe però segnalato l'accaduto e allertato i carabinieri. Per questo, in tarda serata, sono subito entrati in azione i militari della stazione di San Marco dei Cavoti, coordinati dal comandante della compagnia di San Bartolomeo in Galdo, il capitano Armando De Marco, che hanno inizialmente provveduto a denunciare l'uomo con l'accusa di non aver rispettato il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla moglie che gli era stato precedentemente imposto dall'autorità giudiziaria per una serie di vicende pregresse, legate probabilmente a un rapporto «burrascoso» con la donna. Poi il secondo intervento dei militari di San Marco dei Cavoti, alla luce del duplice avvicinamento «vietato» dell'uomo, che sempre nel territorio di Reino ha incontrato sulla sua strada la coniuge, con la quale è nata improvvisamente un'accesa discussione, che al culmine del diverbio avrebbe portato l'uomo a strappare dalle mani della donna il cellulare, mettendolo nella propria auto.

IL DIVERBIO

Fasi evidentemente concitate dell'incontro-scontro tra i due, con l'uomo che nel frattempo aveva messo in moto l'auto, forse nel tentativo di allontanarsi, e la vittima che, intanto, era riuscita a riappropriarsi del telefono prima dell'allontanamento del settantenne, riuscendo di fatto ad aprire la portiera dell'auto dell'uomo al volo ma cadendo rovinosamente a terra subito dopo, procurandosi comunque alcune contusioni. Sul posto il secondo intervento dei militari del centro fortorino, che, a questo punto, una volta sinceratisi delle condizioni e dello stato di salute della moglie del settantenne, hanno fatto comunque accompagnare la 32enne in ospedale a Benevento per accertamenti a scopo precauzionale da un suo conoscente. Quindi sono scattate le ricerche per intercettare nuovamente l'uomo, con i carabinieri che, poco dopo, sono riusciti a rintracciare il marito.

LA MISURA

Una volta accompagnato in caserma dai militari che lo hanno colto in flagranza di reato, l'uomo è stato immediatamente dichiarato in arresto e, su disposizione del sostituto procuratore di turno, il settantenne del centro fortorino è stato portato presso la propria abitazione dove è agli arresti domiciliari, in quanto si è di fatto reso responsabile del mancato rispetto del divieto di avvicinamento alla coniuge e anche di tentata rapina impropria. Precedentemente al duplice episodio in questione, la donna aveva deciso di allontanarsi dall'uomo trasferendosi in un altro comune, e al settantenne era stato già vietato dall'autorità giudiziaria l'avvicinamento ai luoghi frequentati dalla donna e, perciò, alla famiglia.

