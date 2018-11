Venerdì 23 Novembre 2018, 12:06 - Ultimo aggiornamento: 23-11-2018 12:08

Prendono a pugni un 22enne gambiano fino a colpirlo con una pietra alla testa. È successo a Benevento, dove sono stati arrestati un 30enne e un 19enne, entrambi beneventani, gravemente indiziati dei delitti di lesioni e violenza privata aggravati anche dai futili motivi. I fatti sono ricostruiti nell'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari emessa dal gip di Benevento su richiesta della Procura sannita: i due, lo scorso 26 febbraio, hanno costretto il 22enne gambiano a lasciare il luogo in cui si trovava e, alla semplice richiesta formulata dal migrante sui motivi per i quali si doveva allontanare, lo hanno preso a pugni e poi colpito con una pietra, causandogli ferite alla testa guaribili in 10 giorni.Le indagini, coordinate da magistrati della Procura di Benevento ed eseguite dalla Squadra Mobile della Questura beneventana, culminate nell'emissione della misura, hanno consentito di acquisire importanti e rilevanti elementi indiziari nei confronti dei due aggressori, che nei mesi scorsi erano stati anche arrestati insieme per alcuni furti ai danni di esercizi commerciali.