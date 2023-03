"Fiera di San Giuseppe", in arrivo 140 espositori da tutta Italia

La Fiera di San Giuseppe edizione 2023 "avrà numeri da record, con 140 espositori provenienti da diverse regioni". Lo ha anticipato l'assessore comunale alle Attività produttive Luigi Ambrosone nel corso della riunione operativa finalizzata a mettere a punto gli ultimi dettagli organizzativi e logistici dell'evento che si svolgerà a Benevento, nell'area dello stadio Vigorito, da venerdì 17 a domenica 19 marzo.Alla riunione hanno preso parte, con Ambrosone, il dirigente Alessandro Verdicchio, il comandante della Polizia Municipale Fioravante Bosco, la funzionaria Anna Maria Villanacci, il responsabile della sicurezza Vittorio Giangregorio, il coordinatore della Protezione civile di Benevento Aniello Petito nonché Romeo Formato e Nicola Ruggiero per l'Associazione nazionale Polizia di Stato.Benevento per tre giorni sarà dunque epicentro del mondo fieristico per tutto quello che riguarda l'agricoltura, la florovivaistica e il giardinaggio con le relative attrezzature e il commercio faunistico. Non mancheranno spazi dedicati all'enogastronomia.