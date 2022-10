Benevento, stop luci sui monumenti e un giorno di smart working al Comune

Un docente e due maghi delle luci. Sono gli esperti che forniranno a Clemente Mastella le dritte per il piano dell'austerity energetica annunciato nei giorni scorsi. Questa mattina a Palazzo Mosti il primo cittadino riceverà la visita di Maurizio Sasso, Filippo Cannata e Pietro Palladino. Docente di fisica tecnica industriale al dipartimento di Ingegneria dell'Unisannio il primo, professionisti nel campo dell'illuminazione artistica gli altri due. Nomi che tracciano la strada che probabilmente seguirà l'amministrazione comunale, che ha visto già schizzare alle stelle la propria bolletta. Con Sasso saranno messe a punto principalmente le misure di contenimento dei costi inerenti le strutture municipali.

Tra i provvedimenti allo studio spicca la probabile decisione di far lavorare da casa i dipendenti comunali nella giornata del venerdì. Uno smart working obbligato che risparmierà soltanto i servizi nei quali è indispensabile l'operatività in presenza come l'anagrafe-stato civile per il rilascio dei certificati. Si ipotizza inoltre l'accorpamento logistico di uffici oggi operanti in plessi diversi, provando a «spegnere» quanto più possibile interi segmenti degli immobili di via del Pomerio, Palazzo Mosti, palazzo del Reduce, viale dell'Università, principali sedi dell'ente locale. Con Cannata e Palladino, autori di importanti interventi di illuminazione artistica in città come gli obelischi egizi, la villa comunale e le Mura medievali, il focus si sposterà sulla stretta da operare all'esterno. Monumenti e addobbi festivi dovranno adeguarsi ai difficili tempi e sottostare a una spending review che sembrava inimmaginabile soltanto qualche mese fa.

«Già per la fine del mese o ai primi di novembre saremo costretti a spegnere i corpi illuminanti di alcuni monumenti - anticipa Clemente Mastella - Ci sarà poi una breve deroga nel periodo natalizio, durante il quale però eviteremo di allestire il mega albero di piazza Castello e una parte delle luminarie. Siamo alle prese con una crisi mai vista, le bollette sono impazzite anche per gli enti locali. Nei prossimi giorni ci confronteremo su questo tema in Anci con i colleghi sindaci per adottare strategie condivise, benché ci siano ben pochi rimedi a una condizione come questa».