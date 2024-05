Gara per «Malies», esposto dell'opposizione

Malies, i 13 consiglieri comunali di opposizione a palazzo Mosti chiedono che si faccia chiarezza sulla gara d'appalto per la riqualificazione dell'area, «viste le anomalie riscontrabili nella gestione della procedura». Lo fanno con un esposto all'assessore alla Legalità, trasparenza e anticorruzione del Comune di Benevento, Francesco De Pierro.

Raffaele De Longis, Giovanni De Lorenzo, Rosa De Stasio, Francesco Farese, Floriana Fioretti, Gerardo Giorgione, Giovanna Megna, Angelo Miceli, Angelo Moretti, Luigi Diego Perìfano, Luigia Piccaluga, Vincenzo Sguera e Maria Letizia Varricchio fanno presente innanzitutto di aver acquisito gli atti relativi alla procedura di gara; e di aver rilevato, esaminando la documentazione, «possibili anomalie nella peraltro già oggetto di pubbliche denunce».

In particolare, scrivono, «risulta che i punteggi originariamente attribuiti alle ditte concorrenti per l’offerta tecnica, come riportati in una scheda definita di “valutazione intermedia”, sono stati successivamente modificati; e che le correzioni apportate hanno influito sulla graduatoria finale di merito delle offerte presentate, verosimilmente determinando un diverso esito della gara». La modifica dei punteggi, poi, «non appare supportata da idonea giustificazione».



A seguire, un'accurata elencazione degli altri punti meritevoli di chiarimento e, infine, l'invito a De Pierro «ad assumere le più opportune iniziative a tutela dell’integrità, imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa del Comune di Benevento, ivi inclusa l’attivazione, a cura dei competenti uffici, del controllo interno successivo sugli atti della procedura contrattuale». Viene evidenziata infine l’urgenza dell’intervento, «anche in funzione della stipula del contratto con cui il Comune di Benevento risulterebbe vincolato ai risultati della gara».