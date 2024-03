Benevento, Rubano: «Sicurezza, proficuo l'incontro con il capo della polizia Pisani»

«Ieri ho avuto un proficuo incontro istituzionale con il capo della polizia Vittorio Pisani, che ringrazio sentitamente. Abbiamo posto l'accento sulla tutela del territorio beneventano e alto casertano. Durante l'incontro, abbiamo affrontato oltre alle tematiche cruciali come le ecomafie, anche la criminalità organizzata, i racket e i furti che si registrano nei territori del mio collegio. Voglio esprimere la mia profonda gratitudine alle forze di polizia per il loro incessante impegno nel contrastare queste sfide e nel garantire la sicurezza dei nostri cittadini. Il loro lavoro instancabile e la dedizione sono fondamentali per proteggere la nostra comunità e preservare il nostro territorio». Così, in una nota, il deputato di Forza Italia Francesco Rubano.

Che aggiunge: «In merito, infine, alle preoccupazioni che stanno interessando il Comune di Pannarano, ho illustrato tutte le segnalazioni recepite dalla esemplare amministrazione comunale e chiesto ulteriori iniziative necessarie a garantire la sicurezza del territorio. Purtroppo anche nel Sannio risiedono fenomeni criminali fortemente arginati dalla magistratura e dalle forze di polizia.

Porteremo avanti ogni battaglia utile».