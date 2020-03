Concessioni che si scoprono illegittime a settant'anni dal rilascio. Passaggi di proprietà tra privati di suoli che invece sono del Comune. Lotti assegnati due volte a titolari diversi. E persino qualche salma «abusiva». È un caos calmo quello che va in scena al cimitero di Ponticelli. Un groviglio nel quale il Comune sta provando a mettere ordine dopo decenni di sostanziale deregulation. Nei giorni scorsi dal settore Servizi al cittadino sono partite numerose comunicazioni che avviano la revoca delle concessioni di lotti cimiteriali assegnati fin dal dopoguerra a persone nel frattempo decedute.

Destinatari delle missive sono in alcuni casi i discendenti degli originari assegnatari, in altri si tratta di terze persone che hanno rilevato i suoli a fronte di corrispettivi e relativi atti notarili. Il suggello della ceralacca ha conferito a lungo i crismi della apparente sacralità della transazione che al contrario non era attuabile ai sensi delle normative di riferimento. Situazioni che nel tempo si sono stratificate provocando un ginepraio di ambizioni più o meno legittime. E non tutte scaturite esclusivamente da condotte temerarie dei privati. Molta parte di responsabilità va attribuita allo stesso ente locale che ha finito per aggravare la condizione di incertezza sviluppatasi negli anni.

IL CONTENZIOSO

Emblematico quanto avvenuto tra il 2006, con l'approvazione del Piano particellare, e il 2008 quando il Comune di Benevento mise dapprima a bando e quindi a sorteggio i suoli ritenuti liberi a seguito di dichiarazione unilaterale di decadenza. La improbabile riffa alimentò un gigantesco contenzioso nei confronti dello stesso municipio, nonché tra i molteplici assegnatari ritrovatisi in molti casi a condividere il medesimo lotto. Un rompicapo dal quale si è tentato di uscire con l'approvazione del nuovo Piano particellare da parte dell'amministrazione Mastella avvenuta nel gennaio dello scorso anno. Tra le principali disposizioni dello schema figura per l'appunto la verifica puntuale delle situazioni pregresse e la revoca delle concessioni non sorrette da adeguata legittimazione. Obiettivo che non è mutato dopo il passaggio di mano della delega alle Politiche cimiteriali transitata da Luigi De Nigris ad Antonio Reale. Dopo un lungo lavoro di studio si è passati nei giorni scorsi ai primi provvedimenti conseguenti con la revoca degli atti di concessione nei confronti degli eredi dei titolari originari di terreni non adeguatamente manutenuti.

IL DIRIGENTE

Scattata invece la declaratoria di illegittimità verso quanti hanno rilevato i lotti a seguito di compravendita: «Sono provvedimenti che siamo tenuti a eseguire per ripristinare le condizioni di legittimità essenziali all'interno del cimitero monumentale - spiega il dirigente del settore Servizi al cittadino Alessandro Verdicchio - All'esito di dettagliate verifiche effettuate sul carteggio agli atti e con apposite perizie, stiamo procedendo in attuazione degli indirizzi assegnati dall'organo politico. Si tratta di una situazione davvero intricata. Ci sono decine di posizioni irregolari, in molti casi decisamente risalenti nel tempo. Molti lotti risultano abbandonati da tempo. Proseguiremo in quest'attività di bonifica delle singole posizioni tenendo conto delle specificità di ognuna».

Accanto alle motivazioni pur importanti di regolarità formale degli atti di concessione, l'iniziativa mira anche a verificare nel concreto quanti spazi possano liberarsi all'interno dell'unico luogo di sepoltura della città che è periodicamente sul punto di scoppiare come certificato dagli stessi provvedimenti di revoca: «Il cimitero di Benevento risulta saturo in quanto sulla base delle statistiche dei morti annui il numero di loculi e fosse a disposizione non risulta congruo ad assicurare la possibilità di sepoltura per i nuovi decessi. Necessita pertanto disporre di spazi sia per assicurare la costruzione di nuovi loculi che per assegnare i suoli ai legittimi assegnatari a seguito della procedura posta in essere nel lontano 2006, nonché per disporre dei loculi 99ennali».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA