Benevento, tandem Confindustria-scuole: al via l'open day all'«Alberti»

Prenderà il via domani, a partire dalle 10, l'open day promosso dall’istituto d'istruzione superiore «Alberti». L’evento si concluderà con l’intervento (programmato per le 12) del presidente di Confindustria Benevento, Oreste Vigorito.

Gli industriali sanniti, dunque, continuano a portare avanti con forza il percorso di affiancamento e avvicinamento al mondo della formazione, e - nell'occasione - scenderanno in campo per partecipare alla presentazione dei seguenti indirizzi di studio: Amministrazione, Finanza e Marketing; Chimica, Materiali e Biotecnologiche; Turismo.

Attesi, in apertura dei lavori, i saluti della dirigente scolastica Silvia Vinciguerra e della vice presidente Clementina Donisi.

L’incontro proseguirà con l’illustrazione dei profili in uscita nei tre indirizzi selezionati di maggiore interesse per le aziende associate; poi saranno protagoniste le imprese, che a loro volta si presenteranno alla scuola. L’evento è finalizzato a porre le basi per la costruzione di importanti sinergie, sia per l’attivazione di percorsi Pcto (ex alternanza scuola-lavoro) che per la creazione di opportunità di incrocio tra domanda e offerta di lavoro.