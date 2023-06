Dal 7 giugno il “Cantiere Scuola” sul restauro

Il 7 giugno alle 9.30 presso il Centro La Pace di Benevento prenderà il via il progetto del “Cantiere Scuola” indirizzato alla formazione di maestranze qualificate per il restauro architettonico. L’iniziativa è stata organizzata da Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Caserta e Benevento, Arcidiocesi, Ance Benevento, Confindustria Benevento, Ordine Architetti e Centro Formazione e Sicurezza, ente bilaterale del settore edile.

Il percorso si concretizza a due anni dalla sottoscrizione, il18 marzo 2021, da parte degli stessi soggetti, coinvolti a vario titolo, del protocollo di intesa che diede avvio all’ambizioso progetto. «Approfondire la tematica del restauro architettonico - convennero all'epoca i promotori - è indispensabile in un territorio dotato di beni storico-culturali e patrimonio di pregio e farlo con i maggiori interlocutori significa costruire in maniera serie le basi per affrontare questo tema». Il ciclo di incontri si articola attraverso 5 giornate con inizio il 7 giugno per proseguire il 14, 15, 21 e 28, e garantiranno momenti di confronto e di approfondimento sul tema della conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale e sulle tecniche ed i materiali innovativi utilizzati.