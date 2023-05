Benevento, al «Vetrone» la Giornata nazionale dello sport

Al via domenica 4 giugno la diciottesima «Giornata nazionale dello sport», che a Benevento farà tappa nel parco dell’istituto agrario «Mario Vetrone», in contrada Piano Cappelle. La manifestazione sportiva, istituita dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nel 2003, si svolgerà in contemporanea in tutte le province italiane. Nel capoluogo, naturalmente, a organizzarla è il Coni, guidato dal delegato provinciale Mario Collarile, in tandem con il Comune, la Provincia e lo stesso istituto «Vetrone».

Previste attività sportive prevalentemente a carattere ludico-aggregativo e promozionali di varie discipline. Il raduno dei partecipanti è fissato per le 9.

La manifestazione inizierà con la sfilata delle bandiere e dei partecipanti. Seguiranno la benedizione di Monsignor Cristino Pompilio e il saluto delle autorità presenti.

L'iniziativa si concluderà con le esibizioni dei vari gruppi sportivi e parteciperanno le Federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, rappresentative comunali, società sportive.