Conservatorio, laurea honoris causa ad Avitabile

Sabato 8 giugno il Conservatorio di Benevento conferirà la laurea «Honoris Causa» a Enzo Avitabile. La cerimonia si terrà alle 19 presso il Teatro De Simone. Il Consiglio accademico ha deciso di conferire l'importante riconoscimento al musicista napoletano in virtù del suo contributo alla disciplina «Composizione Popular». La carriera di Avitabile, sottolineano dal «Nicola Sala», è infatti caratterizzata da una continua innovazione e da una profonda capacità di miscelare il patrimonio musicale e linguistico partenopeo con influenze globali.

Il direttore Giuseppe Ilario in proposito spiega: «Siamo lieti di conferire questo prestigioso riconoscimento a Enzo Avitabile, artista che ha dedicato la sua carriera a esplorare le radici della musica popolare, portandola a nuove vette di creatività. La sua abilità nell'integrare tradizione e modernità lo rende un artista unico nel suo genere». Per la presidente Caterina Meglio «Avitabile ha dimostrato con straordinaria efficacia come la musica possa essere un potente strumento di dialogo interculturale.

La sua opera, frutto di un attento studio e di sapienti contaminazioni, è una fonte di ispirazione per la scena musicale contemporanea».