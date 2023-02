Benevento, riflessioni e confronto tra educatori e genitori: contrasto alla povertà educativa

Due giorni di riflessioni, confronti, spunti per progetti futuri. Il percorso formativo «Al servizio del benessere a casa e a scuola», promosso da Edu Co – Educativi comuni/Comuni educativi, progetto selezionato dall’impresa sociale «Con i Bambini» nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, ha fatto registrare un’ampia partecipazione di pubblico e un significativo gradimento da parte della comunità educante, alla quale l’iniziativa era rivolta. Insegnanti, educatori, genitori hanno ascoltato con attenzione gli interventi degli esperti dello Spin-off Mind4Children.

Venerdì protagonista la professoressa Daniela Lucangeli, che dirige Mind4Children, Spin-off dell’Università di Padova e, a seguire, la dottoressa Loredana Pellegrino. Oggi, sabato 4 febbraio, sono invece intervenuti Chiara Curiale, Alberto Frizzerin, Laura Leonardi e Matteo Paduanello da remoto. Presenti anche Maria Fanzo della Cooperativa Sociale «Nuovi Incontri», soggetto responsabile progetto Edu.Co, e Simona Rotondi - Vice coordinatrice attività istituzionali «CON I BAMBINI Impresa Sociale», soggetto attuatore del Fondo Nazionale per il Contrasto della Povertà Educativa Minorile. La due giorni si è tenuta presso la Sala Teatro di Palazzo Paolo V a Benevento.