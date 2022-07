Blitz Nas a Guardia Sanframondi: igiene a rischio, chiusi due locali

Due locali, una pizzeria ed un bar, di Guardia Sanframondi, in provincia di Benevento, sono stati chiusi per carenze igienico sanitarie dopo un blitz dei carabinieri. I militari della compagnia di Cerreto Sannita, coadiuvati dai colleghi dell'ispettorato del lavoro di Benevento e della tutela della salute di Salerno con l'ausilio di personale della Asl di Benevento hanno proceduto al controllo dei due esercizi commerciali. L'esito conclusivo delle attività ispettive ha determinato la chiusura «ad horas» di un bar del paese con apposizione di sigilli, in quanto «durante il controllo - riferiscono gli inquirenti - sono state riscontrate gravi carenze igienico sanitarie e funzionali».

Il titolare è stato diffidato a non operare ulteriore attività di manipolazione, trasformazione e somministrazione di alimenti e bevande fino all'ottimale ripristino delle condizioni igienico sanitarie. Per analoga motivazione è stata disposta anche la chiusura di una pizzeria al cui proprietario è stata comminata una sanzione amministrativa in quanto impiegava un lavoratore “a nero” e deteneva sostanze alimentari, circa 450 chilogrammi, prive di ogni tracciabilità per la sicurezza alimentare, opportunamente sequestrate.