Nessun mercato settimanale, niente messe o eventi pubblici e sportivi, sanificazioni e disinfestazioni per le attività commerciali, limitazioni all'ingresso nei locali, 5 per volta contemporaneamente o con almeno due metri di distanza l'uno dall'altro, scuole chiuse sino al 7 marzo. L'alba del giorno dopo il primo caso di Coronavirus del Sannio, precisamente a Guardia Sanframondi, con il militare di 22 anni risultato positivo al test del Covid-19, porta con sé la consapevolezza di una situazione decisamente fuori dal normale e che fa molta fatica a trovare dei precedenti simili o similari nel recente passato. Misure draconiane che, ufficialmente da ieri, hanno unito praticamente tutti i comuni della Valle Telesina, oltre a Guardia, Telese e San Salvatore prima, ovvero i due centri toccati dagli spostamenti del giovane, seguiti poi a ruota anche dai paesi immediatamente confinanti e quindi San Lupo, San Lorenzo Maggiore, Castelvenere sino ad arrivare a Cusano Mutri e Cerreto Sannita, con alcune modifiche e sfumature.

IL SUMMIT

Una linea esposta anche nel corso del vertice andato in scena al Palazzo di Governo alla presenza del prefetto Francesco Antonio Cappetta e delle fasce tricolore dell'areale coinvolto. Si ci riaggiornerà martedì con la speranza che il caso di contagio possa fermarsi al solo 22enne di Guardia Sanframondi attualmente in quarantena cautelativa domiciliare con la sua famiglia. Un auspicio confermato anche dalla notizia arrivata nel pomeriggio della negatività al test per una ventenne di San Salvatore Telesino entrata in contatto con il giovane. «Sono in comunicazione telefonica con lui almeno ogni due ore - riferisce il sindaco Floriano Panza - sta bene, senza febbre da giorni ed è dispiaciuto sinceramente del disagio creato non volontariamente. Tutte le procedure previste dai protocolli ministeriali sono state già avviate ed è ovvio che ci sarà da seguire alla lettera tutto quanto potrà concorrere a garantire la sicurezza e la serenità della nostra comunità. Risulterà fondamentale la collaborazione e l'attenzione di tutti. Ritengo che ormai siamo in presenza di una epidemia nazionale che passerà solo quando avremo il vaccino. Quindi, il disagio va vissuto con dignità da parte di tutti, continuando tranquillamente nelle nostre attività con le cautele necessarie, rispettando le norme anche igieniche emanate. Siamo consapevoli dei sacrifici imposti alle comunità ma siamo convinti che attraverso le iniziative messe in campo la situazione potrà tornare presso alla normalità. Viviamola come un forte momento di consapevole crescita collettiva e umana».

LA MAPPATURA

L'obiettivo resta la mappatura degli incontri e degli spostamenti del 22enne, un itinerario che ha finito con il coinvolgere praticamente tutto il comprensorio e una popolazione di circa 50mila abitanti. Appelli che si rincorrono tra i vari primi cittadini con riferimento particolare alla festa in maschera presso una scuola di ballo di San Salvatore Telesino. Un evento dal quale ne sarebbero derivate diverse autoquarantene sommate ovviamente alle misure cautelative applicate volontariamente e in maniera precauzionale e autonoma anche a Guardia Sanframondi.

LA LINEA

Mentre da tutti gli esercizi interessati dai movimenti intercorsi tra lunedì e mercoledì arrivano comunicazioni ufficiali di aver provveduto alle operazioni di sanificazione e disinfestazione così come previsto dall'ordinanza congiunta. Una misura che ha riguardato anche scuole, palestre e luoghi di culto con il divieto di celebrare le funzioni così come probabilmente non era mai accaduto in passato. «Sono sospese le celebrazioni liturgiche festive e feriali - scrive il parroco della cittadina termale don Gerardo Piscitelli - comprese tutte le attività catechistiche e oratoriali. Possiamo sentirci uniti nella preghiera. Celebrerò la messa quotidiana da solo al solito orario». Nella pratica, stop dunque ai matrimoni e ai battesimi sino al 7 marzo fatta salva la possibilità di celebrare i funerali in forma privata. Stop alle manifestazioni sportive. Inevitabili le ripercussioni anche sulla movida in tutti i comuni della valle telesina. Manca l'assedio ai supermercati ma la gente in giro è poca rispetto all'ordinario e non potrebbe essere diversamente. Uscite ridotte al minimo e tanti i ristoranti e i locali costretti ad organizzarsi con le consegne a domicilio.

