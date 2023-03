Torna anche quest'anno l'appuntamento con l'Open Day organizzato dall'Università del Sannio. Domani, infatti, a partire dalle 9, l'ateneo aprirà le sue porte ai ragazzi dell'ultimo anno delle superiori, che avranno così modo di esplorare e conoscere il mondo accademico dell'Unisannio, e scoprire l'offerta formativa dell'ateneo.

Gli studenti (oltre 1.500 le potenziali future matricole proveniente da 20 scuole superiori del territorio regionale) saranno accolti nella cornice di piazza Roma, dove parteciperanno alle numerose iniziative di orientamento con visita agli stand dei vari corsi di laurea. Con loro saranno presenti il rettore Gerardo Canfora, il delegato all'Orientamento Ennio Cavuoto, e i direttori dei dipartimenti di Economia, Ingegneria e Scienze e tecnologie (Pasquale Vito, Gaetano Natullo e Nicola Fontana).

«L'Università del Sannio spiega il rettore Canfora - investe molto sulle attività di orientamento con le scuole. La scelta del percorso di studi è un momento importante e noi vogliamo che i ragazzi coinvolti possano farla in piena consapevolezza, conoscendo nel dettaglio le opportunità dei corsi di studio offerti a Benevento. Siamo anche orgogliosi di presentare il nostro progetto di campus urbano che si sta realizzando per accogliere gli studenti in ambienti sempre più belli e funzionali dove trascorreranno una parte significativa della loro vita». La marea di studenti, poi, si dirigerà nelle aule e nei laboratori dell'Università, per conoscere i percorsi di studi e le numerose attività di ricerca che quotidianamente si svolgono nelle strutture del complesso di Sant'Agostino, di via dei Mulini e via delle Puglie. Previste lezioni, laboratori, seminari, presentazioni, workshop e testimonianze dei ricercatori dell'ateneo.

Un progetto, dunque, come spiega il professor Cavuoto, «che rappresenta solo il punto di partenza di un percorso che continuerà in altre importanti realtà scolastiche campane. Sarà anche quest'anno un'occasione per accorciare le distanze tra l'Università del Sannio e le aree territoriali circostanti. Il nostro è un progetto costruito intorno agli studenti, alle loro esigenze, alle loro aspirazioni; un progetto che mira a formare professionisti preparati e competenti nelle proprie aree di intervento e al contempo consapevoli del ruolo che sono chiamati a svolgere nella società».

I ragazzi si immergeranno nel campus urbano, rispecchiando in toto un'idea di Università che vede aule, laboratori, biblioteche, spazi di studio e di incontro perfettamente integrati nel contesto urbano della città. «Tanti gli sguardi carichi di attese e speranze sul futuro, ma anche di dubbi e incertezze. A tutti una sola raccomandazione: studiate, perché conoscenza e cultura sono il passaporto per il futuro e sono l'arma più potente per costruire un mondo migliore» conclude Canfora.