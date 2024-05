Benevento, torna la Giornata dell'arte e della creatività studentesca tra stand e proposte

La Consulta provinciale degli studenti organizza per venerdì, dalle 9 alle 12.30, la Giornata dell'arte e della creatività studentesca 2024 (Gacs) sul tema «La prima volta che …». I rappresentanti della Consulta di tutta la provincia, coordinati dal presidente Gennaro Di Natale, promuovono un tema relativo da un lato all'innovazione e, dall'altro, alla condivisione di differenti percorsi di studio. L'obiettivo dell'iniziativa è valorizzare le diversità, intese come valore, attraverso appunto l'arte, la creatività e il confronto. L'evento si svolgerà lungo Corso Garibaldi, dove le 13 scuole aderenti potranno esporre, agli interessati, i propri progetti e le proprie iniziative tramite stand aperti al pubblico. Un'ulteriore valorizzazione della Giornata è data dalla presenza delle due università del territorio (Unisannio e Unifortunato), che promuoveranno la propria offerta formativa attraverso degli stand informativi, nonché dall'adesione di numerosi sponsor (Confindustria, Aromatik Point, Iti Lucarelli, Liceo Rummo, Iti Virgilio, Ipsar Le Streghe).

Parteciperanno anche studenti provenienti dalle scuole superiori di primo e secondo grado del territorio, anche al fine di garantire un momento plurale di orientamento: universitario, per gli studenti che si avviano al diploma di maturità; scolastico-liceale, per gli studenti delle medie. «Per l'organizzazione - si legge in una nota - si ringraziano, sin da ora, i membri della giunta della Cps (Antonio Del Prete, Luciano Zollo, Emma Tresca, Fabrizio Reale, Michele Spagnuolo, Pasquale Campese, Sofia Serino) e il Comune di Benevento per il patrocinio gratuito.