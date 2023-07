Corso Garibaldi, il salotto buono della città diventa sempre più food. Con il passare degli anni il cambiamento è radicale. Attualmente, sommando tutti i locali aperti si arriva al 35 per cento complessivo tra bar, paninoteche, kebaberie, pizzerie, dolcierie, bistrot e similari. Soltanto il 65 per cento è composto da negozi di abbigliamento, calzature, profumerie, articoli da regalo, rivendite tabacchi e gioiellerie. Una vera rivoluzione se si pensa che fino al 2018 quest'ultimo settore rappresentava circa l'85 per cento delle attività, in quella che dovrebbe essere la strada principale per lo shopping.

APPROFONDIMENTI Reddito di cittadinanza stop, a Napoli ressa annunciata all’Inps e ai servizi sociali: mobilitati vigili e agenti Riqualificazione ex cementificio Ciotta a rischio, Fioretti (Pd): «Scelta scellerata» Reddito di cittadinanza, lo stop preoccupa Napoli: sit-in e proteste

«Tra poco dice con sarcasmo l'anziano commerciante Nicola Bovio il corso diventerà una sorta di fiera della gastronomia dove ci si recherà per degustare qualche prodotto gastronomico». A corredare i numeri ci sono i dati riguardanti l'ultimo anno che vanno a spiegare la tendenza. Hanno chiuso i battenti l'11 per cento circa delle attività non alimentari (in particolare cinque negozi di abbigliamento, oltre ad altri di altre attività). Al contrario, invece, rispetto al 2021 sono aumentati dell'8 per cento i locali di somministrazione di cibo e bevande, tra gelaterie e kebaberie.

Una percentuale che rischia di schizzare alle stelle nei prossimi anni, visto l'andamento. Gianluca Alviggi, presidente provinciale della Confesercenti e gestore di una storica attività di calzature proprio al corso, prova a spiegare le motivazioni del profondo cambiamento: «La spiegazione è soltanto una ed anche abbastanza semplice. Quello che non si può fare sull'e-commerce è il food. Infatti, per mangiare una pizza o un gelato vai al punto vendita e consumi il panino. Al contrario per abbigliamento, oro, calzature, profumi, articoli sulla casa si va su internet e si acquista. Alla luce di questa deprecabile e dannosa situazione sta accadendo che in tutti i centri storici delle città della penisola, e Benevento non fa eccezione in questo, aprano soprattutto attività come bar, gelaterie, pasticcerie e paninoteche. Considerato anche che i canoni di locazione si sono abbassati.

C'è una sorta di invasione di forestieri provenienti da province limitrofe, ma non solo. A questo va aggiunta un'altra questione: corso Garibaldi è sempre più sporco. La bellissima pavimentazione che c'è è sempre unta, soprattutto in prossimità delle attività di food. Perché? Probabilmente sia i clienti che gli stessi gestori non osservano precauzioni e non gettano le carte nei cestini come dovrebbero. Tantomeno si pulisce. Il corso sta perdendo la sua immagine storica».

La percentuale delle attività food nell'area del centro storico, se si considerano anche via Traiano, la zona piazza Piano di Corte, San Vittorino, via De Blasio ed altre, cresce in maniera considerevole per la presenza anche di vinerie, pub, pizzerie e ristoranti a conferma ulteriore che le belle vetrine, che attirano la ricerca di articoli particolari, sono la minoranza. Un altro dato, quello più allarmante, che misura l'avanzare della crisi del commercio tradizionale, riguarda il numero dei locali commerciali con cartello «fittasi» o «vendesi».

Soltanto a corso Garibaldi, da sempre anima pulsante delle attività, se ne contano una trentina, numero registrato durante il periodo della pandemia. Rispetto ad allora, malgrado il ritorno alla normalità il dato continua ad essere in costante crescita ed offre un quadro generale non edificante.

«La dimostrazione di una situazione di impasse preoccupante dice il commerciante Vincenzo Cantone, ci sono locali che sono desolatamente chiusi da anni perché la richiesta è praticamente nulla». Lancia una proposta Loredana De Blasio, titolare di negozio di intimo: «Per riqualificare il corso ed evitare che diventi una sagra gastronomica bisognerebbe limitare le autorizzazioni ed incentivare in qualche modo le attività no food: premesso che non ho niente di personale contro bar, pizzerie o gelaterie, ma la zona dello shopping deve restare un fiore all'occhiello e soprattutto essere pulita con maggiore attenzione e frequenza».