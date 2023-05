Cosa fare a Benevento, gli appuntamenti della settimana

Cultura, musei e passeggiate

Oltre alle domeniche del Mic con i musei gratis, ci sono anche diverse visite guidate e passeggiate organizzate per la prima domenica di Maggio. L'oratorio Giardini Angela Merici organizza la “Beneventana passeggiata” con Lilli Notari. Appuntamento ore 10 Piazza Orsini per completare il discorso sulla Cattedrale di Benevento, iniziato nella prima domenica di aprile con la visita al Duomo.

Scampagnata vennerese

Al Parco Rascolagatti di Castelvenere torna domenica la “scampagnata vennerese” appuntamento ormai tradizionale di maggio, dopo l'interruzione forzata imposta dalla pandemia di covid-19. Rinviata a causa del maltempo dello scorso 1° maggio, la Pro Loco di Castelvenere, in collaborazione con l'amministrazione comunale, ha fissato per il 7 maggio la tradizionale scampagnata del lunedì in Albis dei castelveneresi, che cucinano pasta e fagioli per tutti coloro che visiteranno il paese.

Cultura in Cortile

Si parte l'8 maggio alle 18 nell'atrio di Palazzo Bosco Lucarelli con le iniziativa universitarie del programma “Cultura in Cortile”. Il primo appuntamento vede protagonista il regista Sergio Panariello, che parlerà agli studenti dell'arte della ricerca, illustrando un case study: l'esperienza diretta della realizzazione di un documentario archeologico in Giappone in cui Lucarelli analizza l'importanza della collaborazione tra il mondo accademico e la produzione cinematografica. Nel prodotto audiovisivo la ricerca e i dati scientifici sono due mondi di ricerca e sperimentazione che aumentano il loro valore reciprocamente. Ingresso libero e aperto a tutti.

Tommaso Paradiso al Festival della Filosofia

Il 9 maggio alle 16.30 nel Teatro San Marco di Benevento si concluderà il 9° festival filosofico del Sannio, con un ospite eccezionale: il cantautore Tommaso Paradiso. “Libertà” stato il tema della nona edizione del Festival ed al termine del dibattito con il cantante romano ci sarà la premiazione dei vincitori del concorso “Io filosofo” aperto ai ragazzi delle scuole superiori che hanno partecipato al festival. Quest'anno sono 14 gli istituti scolastici iscritti al festival, tra scuole superiori del Sannio, dell'Irpinia e della province di Foggia e Caserta. In palio ci sono cinque borse di studio messe a disposizione dall'Università del Sannio, dal consorzio stabile "Medil" di Benevento e dall'associazione "Stregati da Sophia" per i migliori saggi brevi sui contenuti dei principali temi delle lectio magistralis del festival.

Guitar Spring Festival

Dal 10 al 12 maggio torna a Benevento l'autunno chitarristico organizzato dal Conservatorio Nicola Sala di Benevento con il neonato “Guitar Spring Festival”, manifestazione coordinata artisticamente dal Maestro Piero Viti, concertista e docente titolare di chitarra nell'istituto di alta formazione musicale sannita. Nella suggestiva sede del complesso di San Vittorino la tre giorni prevede Master Class, conferenze e concerti. Ospite straniero dell'evento sarà il chitarrista tedesco Stefan Koim, che aprirà con un concerto in programma la sera del 9 maggio, alle 19, nell'Auditorium San Vittorino. Sempre il 9, alle 17.30, ci sarà la presentazione del libro "Ferdinando Carulli, maestro napolitano" di Piero Viti: un’ampia e aggiornata monografia sul celebre chitarrista ottocentesco.

Gusto Italia

Torna in corso Garibaldi a Benevento l'iniziativa itinerante “Gusto in Italia tour”“. Dopo la tappa nella Reggia di Caserta di questo weekend, settimana prossima il capoluogo sannita ospita la tardizionale fiera dell'enogastronomia, dell'artigianato e del turismo con spettacoli per bambini, stand e showcooking. Lungo l'area pedonale di Benevento ci saranno circa 30 stand provenienti da 5 regioni italiane: Calabria, Basilicata, Puglia, Sicilia, Umbria e Campania. Un evento aperto a tutti e adatto per ogni fascia di età, che attira cittadini e turisti.

Per segnalare mazzacane.r@gmail.com e benevento@ilmattino.it