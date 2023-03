Il giovane cuore di Costanzo Mascia, il 16enne di Colle Sannita che, poche ore prima, era stato portato al pronto soccorso del Rummo in seguito ad un innalzamento importante della temperatura, ha cessato di battere nella tarda serata di giovedì, dopo il secondo arresto cardiaco che non gli ha lasciato scampo.

Una tragedia di fronte alla quale l'ospedale cittadino ha subito deciso di predisporre, autonomamente, l'accertamento diagnostico interno per acclarare le cause del decesso, a prescindere da quelle che saranno gli eventuali accertamenti giudiziari. Per questo, la salma è stata trasferita all'obitorio del Rummo dove, la prossima settimana, sarà eseguito l'esame autoptico.

APPROFONDIMENTI Colle Sannita: colto da malore, muore in ospedale a 16 anni Incidente a Benevento, muore a 16 anni:

lo schianto in moto vicino allo stadio Terribile incidente in Campania:16enne si schianta e perde la vita

A suggerire ai genitori del ragazzo, che frequentava il secondo anno dell'istituto tecnico industriale "Bosco Lucarelli" di Benevento, di ricorrere alle cure ospedaliere, era stato il medico allarmato dalla febbre alta, insorta dopo sintomi più generici e meno intensi registrati in precedenza. Il malessere generale dei giorni che hanno preceduto la crisi fatale, non erano stati ritenuti particolarmente allarmanti, tant'è che il ragazzo aveva continuato a raggiungere la scuola nel capoluogo, fino a mercoledì. Giovedì non era andato perché c'era l'assemblea di istituto ma, nel pomeriggio, la situazione è precipitata all'improvviso e l'adolescente era arrivato in Pronto soccorso già in stato di choc settico, con una ipotensione severa che si è cercato di ridurre con le terapie necessarie. I medici erano riusciti ad avere la meglio sul primo arresto cardiaco e a rianimarlo. Tuttavia, nell'arco di poco tempo, è intervenuto un crollo piastrinico cui ha fatto seguito una fibrillazione che ha determinato il secondo arresto cardiocircolatorio che gli è stato fatale. A nulla sono valse le successive manovre di rianimazione e le cure prodigate dai medici dell'emergenza-urgenza perché il cuore dell'adolescente, che avrebbe compiuto 16 anni ad agosto, si è fermato all'improvviso e non c'è stato verso di farlo ripartire.



L'accertamento diagnostico interno, che sarà eseguito dagli specialisti del reparto di Anatomia patologica della struttura, diretto da Pasquale Goglia, non ha valore ai fini di una eventuale indagine da parte della Procura ma serve a fornire un quadro dettagliato della situazione all'Ospedale, che procederà ottimizzando i tempi tecnici, per chiarire le cause del decesso. Infatti, ancor prima di ogni eventuale avviamento di qualsiasi procedimento da parte dei genitori, la dirigenza del Rummo ha deciso di eseguire il riscontro diagnostico interno, per stabilire le cause della morte dello studente che, dall'anamnesi, non risultava avere patologie pregresse mai diagnosticate. Lo scopo è quello di sgomberare il campo da ogni dubbio e di stabilire se si sia trattato di una malattia fulminante oppure di un elemento esterno, come, per esempio la somministrazione di un farmaco cui era allergico, in grado di stroncare la vita di una persona giovane e apparentemente sana.

Al momento, si rimane nel campo delle ipotesi, le più accreditate delle quali fanno riferimento a una meningite fulminante (che in caso di accertamento richiederebbe una profilassi tra i contatti del ragazzo) oppure a una leucemia improvvisa, fulminante, caratterizzata da stanchezza, malessere generale, febbre, tachicardia, pallore ma anche da lividi diffusi e macchie cutanee. Per quanto riguarda la meningite fulminante, la sintomatologia cambia di poco ed è aspecifica in quanto caratterizzata da mal di testa, spossatezza, sonnolenza, inappetenza, nausea e vomito. Nel primo caso, l'esito è spesso infausto, soprattutto per l'insorgenza di emorragie interne che non lasciano scampo, mentre per la meningite fulminante la corsa contro il tempo è di fondamentale importanza per scongiurare il rischio di morte e l'insorgenza di danni irreversibili e permanenti come cecità, sordità, epilessia, deficit cognitivi e necrosi dei tessuti che determina l'amputazione di uno o più arti. In ogni caso, è opinione comune che si sia trattato di un evento imprevedibile e troppo repentino per poter essere gestito e risolto in modo diverso perché la consapevolezza che ci si trovasse di fronte a un episodio di grave entità è arrivata troppo tardi, quando già non c'era la possibilità di salvare la giovane vita di Costanzo. Un altro dramma dopo i due che l'hanno preceduto di pochi mesi: A novembre era morto Mauro, un rugbista di 12 anni che era crollato a terra nel corso di una partita. A dicembre, invece, il decesso Antonio, il 15enne di Montesarchio, colto da malore in casa.