Benevento, senza vaccino, green pass o esenzione: vigilessa sospesa dal servizio

Provvedimenti drastici per una vigilessa di circa 60 anni che lavora a Benevento, sospesa dal servizio perché non vaccinata. «Non si tratta - dice Fioravante Bosco, comandante della polizia municipale - di una misura arrivata in seguito all'introduzione del super Green pass perché gli appartenenti alla polizia municipale hanno l'obbligo di essere vaccinati dal 15 dicembre. A malincuore ho dovuto procedere a sospenderla dal servizio e dallo...

