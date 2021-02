Il Covid non concede tregua alle scuole locali e continua a crescere inesorabilmente il numero di contagi in aula. Le cattive notizie giungono ancora una volta dalla «Pascoli», ormai assediata dal virus che per la quarta volta colpisce l'istituto comprensivo cittadino. Dopo le positività di un'insegnante, di una collaboratrice e di una studentessa delle medie, ieri è stata la volta di un'alunna della elementare della «Mazzini» di piazza Risorgimento, parente della ragazza contagiata due giorni fa. Anche in questo caso, immediata sanificazione degli ambienti, nessuna necessità di disporre la chiusura dell'intero plesso e quarantena precauzionale per la classe interessata, la settima ritrovatasi in isolamento a distanza di un mese dal ripristino della didattica in presenza. Chiuso anche oggi, invece, il plesso «Papa Orsini» dell'Ic «Bosco Lucarelli» per via della positività di un familiare di una docente, prima volta in cui la prudenza induce alla chiusura della struttura, e non alla quarantena per le classi in cui prestava servizio l'insegnante, nonostante il virus non abbia direttamente colpito il personale scolastico. Il secondo contagio di giornata, invece, arriva dal liceo scientifico «Rummo», primo caso di Covid tra gli istituti superiori cittadini. A risultare positivo è stato uno studente beneventano di una classe quarta, il quale durante questa settimana non aveva messo piede in aula perché di turno in lezione online, secondo le rotazioni stabilite dal piano didattico del liceo. La dirigente Annamaria Morante ha comunque deciso di disporre la chiusura dell'intero istituto di via Santa Colomba, in quanto, come si legge nell'avviso diramato sul sito della scuola, l'aula di appartenenza del ragazzo risulta limitrofa agli uffici della segreteria, rendendo necessario un più ampio intervento di sanificazione. Per questo motivo, da stamattina e fino a sabato 13 febbraio, sospese lezioni in presenza e attività amministrative, con studenti in dad e uffici in modalità agile.



«Il contagio - dice la dirigente - non si è verificato all'interno dell'istituto, d'altronde l'ultimo giorno in presenza dello studente risultato positivo risale al 3 febbraio, ma l'episodio è stato sufficiente a innalzare il tasso d'allarmismo e determinare un nuovo aumento delle richieste di dad da parte dei genitori. Resto dell'idea che le scuole siano luoghi sicuri ma l'attuale scenario è preoccupante e non è semplice andare avanti tra il timore di ulteriori casi e il rischio di un'altra chiusura, stando agli ultimi rumors, che ci costringerebbe all'ennesima rivoluzione didattica». Il rientro in classe per i ragazzi del «Rummo», dunque, sarebbe in calendario la prossima settimana, ma mai come stavolta il condizionale è d'obbligo perché il futuro delle scuole sannite è un rebus arduo da decifrare.



In seguito all'ultima comunicazione dell'Unità di Crisi regionale, che ha invitato sindaci e prefetti a monitorare l'aumento dei contagi in aula e valutare se sia il caso di fare dietrofront e tornare in dad, il sindaco Clemente Mastella ha indetto una riunione d'urgenza con i colleghi della provincia. Stamattina, alle 12, a Palazzo Mosti, dunque, i sindaci del Sannio concorderanno una linea comune da seguire, anche se in qualche paese, come Limatola e Circello, le valutazioni sono in corso già da qualche giorno. La sensazione è che le ipotesi al vaglio siano quelle di una chiusura generalizzata fino a fine mese o di uno stop limitato alle superiori, anche se per il momento non trapela nessun indizio e lo stesso Mastella preferisce non sbilanciarsi. «La questione - dice - è delicata e sono consapevole che qualsiasi decisione finirà per alimentare le polemiche. La responsabilità ora è sulle nostre spalle, per cui valuteremo e decideremo insieme, coinvolgendo anche i dirigenti, in piena coscienza e sulla base dei dati in nostro possesso. È inutile lanciarsi in previsioni, la sola certezza è che i contagi sono in aumento anche nelle scuole e non possiamo permetterci di considerare il Sannio un'oasi felice perché non lo è affatto».

Intanto, il sindaco di Moiano, Giacomo Buonanno, dopo la comunicazione ricevuta dall'Asl relativa a due bambini in quarantena con le rispettive famiglie ha disposto la chiusura delle scuole fino al 28 febbraio. Contagio anche a Dugenta: decretati due giorni di chiusura dell'Ic «Leonardo da Vinci» dopo la positività di un alunno. A Ceppaloni la chiusura per oggi, invece, è legata al maltempo.



