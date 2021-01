Il Covid-19 impone modifiche anche all'inaugurazione dell'anno giudiziario. La cerimonia in programma a Napoli in programma sabato, infatti, sarà visibile in remoto dopo la rinuncia al tradizionale appuntamento che rappresenta un'occasione per fare un bilancio sullo stato della giustizia nell'ambito del distretto della Corte di Appello di Napoli di cui fa parte l'apparato giudiziario sannita. In collegamento con la Corte di Appello la relazione sarà seguita in città dal presidente del Tribunale Marilisa Rinaldi, dal magistrato Ennio Ricci che ha curato la relazione riguardante il distretto su incarico del presidente, dal procuratore Aldo Policastro e dai vertici delle forze dell'ordine e dal presidente dell'Ordine degli avvocati Stefania Pavone.

Ieri il presidente della Corte di Appello di Napoli, Giuseppe De Carolis, ha fatto delle anticipazioni su quello che è stato l'andamento della giustizia e sugli indici della criminalità nel distretto nel periodo che va dal primo luglio 2019 al 30 giugno 2020. «Nel primo semestre del 2020 - sostiene il presidente della Corte di Appello - i risultati dell'attività giudiziaria sono stati inevitabilmente condizionati dal manifestarsi degli effetti della pandemia». Il settore civile della Corte di Appello, che comprende anche il distretto di Benevento ha definito 14.453 procedimenti che la pone al primo posto tra le Corti di Appello a livello nazionale. Non così il settore penale che ha subito maggiormente le difficoltà di celebrazione dei processi determinati dalla pandemia. La Corte è riuscita a contenere le riduzione delle definizioni nella misura del 4 per cento, definendo 8.959 procedimenti a fronte di una sopravvenienza di ben 12.604 procedimenti. Positivo anche il dato della Corte di Appello di Assise che ha definito 97 procedimenti riducendo da 217 a 204 i procedimenti pendenti. Nel settore civile Benevento registra una riduzione della pendenza. Nel settore penale, invece, la pendenza complessiva del distretto è aumentata. Tra i Tribunali che hanno visto un incremento delle pendenze penali c'è appunto Benevento. I procedimenti iscritti presso le Procura del distretto nei confronti di imputati noti sono diminuiti del dieci per cento.



«Gli unici delitti - sostiene De Carolis - che risultano aumentati in modo significativo sono quelli informatici. E pur vero che sulle diminuzione dei delitti e in particolare di quelli più gravi e di maggior allarme sociale come quelli predatori hanno inciso le restrizioni alla mobilità dovute alla pandemia, che non hanno invece avuto ovviamente alcuna incidenza sui delitti informatici, che possono essere commessi anche senza uscire di casa. La tendenza alla diminuzione dei delitti è stata costante negli ultimi anni a Benevento (ma anche a Caserta e Avellino) come risulta dai dati forniti dalla Questura». E infatti secondo i dati del ministero dell'Interno nel 2019 c'erano stati 3 omicidi, mentre nel 2020 non ne sono stati commessi. Lesioni dolose: 243 nel 2019, 173 nell'anno appena concluso. Per la voce furti in genere: 1.844 nel 2019 e 1.149 nel 2020. I furti in abitazione sono stati 594 nel 2019, 353 nell'anno successivo. Calati i furti di auto: 103 contro 181. In calo (come riportato nel grafico) anche rapine, estorsioni, episodi di riciclaggio. In aumento le truffe informatiche (813 contro 753). Quasi pari i reati legati agli stupefacenti: 115 contro 114.



Il presidente della Corte di Appello guarda con grande attenzione i fenomeni legati alla pandemia. «In questa fase economica emergenziale conseguente alla pandemia - sostiene - il riciclaggio e il reinvestimento di denaro da parte della criminalità organizzata è risultato più difficoltoso non potendo accedere agevolmente al tradizionale mercato delle imprese turistiche, della ristorazione e dell'abbigliamento. Ma ha trovato nuove fonti di riciclaggio e guadagno nella commercializzazione in particolare di mascherine protettive che sono vendute in grossi quantitativi anche a enti locali e ospedalieri». La relazione della Corte di Appello registra anche che nel 2019 ci sono state 42 istanze di fallimento e 35 nel 2020. Le esecuzioni immobiliari sono calate da 195 a 53. Un quadro dunque con alcune luci ma ancora con ombre specie riguardo al futuro: la relazione fotografa fino a giugno 2020, ma in questi ultimi mesi magistratura, istituzioni e forze dell'ordine non hanno mancato di sostenere che sussistono pericoli di un boom di alcuni reati, come l'usura.



