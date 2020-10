Fine settimana ad alta tensione quello vissuto dalla comunità scolastica locale, scossa dalla notizia dei primi due casi di Covid nelle scuole cittadine. Le positività, relative a un alunno e a una docente, sono state rispettivamente riscontrate presso l'istituto paritario «De La Salle» e il plesso, al Rione Ferrovia, dell'istituto comprensivo «Moscati», immediatamente chiusi dopo la comunicazione giunta dall'Asl e sottoposti d'urgenza a interventi di sanificazione straordinaria, rispettando il vigente protocollo di sicurezza. A scopo precauzionale, la scuola privata «De La Salle» rimarrà chiusa anche oggi riaprendo i battenti domani mattina, eccezion fatta per la classe della elementare interessata da contagio, in quarantena per due settimane. Discorso diverso per la «Moscati», in cui l'attività didattica in presenza ripartirà domani mattina, tranne, ovviamente, per la sezione posa in isolamento. In entrambi gli istituti, già avviate le procedure per sopperire con la didattica on line all'impossibilità di rientrare in aula per i prossimi 14 giorni, e adesso si prospettano ore di febbrile attesa per conoscere l'esito degli accertamenti a cui verranno sottoposti tutti coloro che sono entrati in contatto diretto con i due contagiati nel recente periodo. Un duro colpo per la collettività scolastica cittadina, che si augurava di archiviare senza patemi d'animo almeno la fase iniziale della ripartenza, e che invece si ritrova a fare i conti con il virus, oltre ad alcune criticità ancora irrisolte tra cui l'indisponibilità di termoscanner e banchi monoposto, a neanche una settimana dal rientro in aula. Le prime avvisaglie dell'attuale situazione, tra l'altro, si erano palesate già venerdì mattina, quando un'intera classe terza del liceo scientifico «Rummo» aveva unanimemente e volontariamente deciso di mettersi in isolamento cautelativo per 24 ore, in seguito alla positività del genitore di uno studente, facendo ritorno solo dopo aver ottenuto rassicurazioni sulle condizioni di salute del ragazzo, al momento ancora costretto a casa e in attesa di completare il secondo giro di tamponi. Una vicenda conclusasi tutto sommato con il lieto fine, dando la possibilità a dirigenti, personale e famiglie di poter rifiatare nel weekend dopo un periodo particolarmente intenso, prima che la notizia della doppia positività tra i banchi di scuola si abbattesse inesorabile come una mannaia sul principio di serenità e ottimismo registrato alla ripresa delle lezioni.

A tentar di rinnovare fiducia e tranquillità nella cittadinanza, spegnendo nel contempo qualsiasi allarmismo, sono il sindaco Clemente Mastella e i dirigenti scolastici dei due istituti teatro dei primi casi. «La consapevolezza che sarebbe stata un'annata complicata è sempre stato uno dei requisiti utili e necessari per dare il via alla ripresa, ragione per cui invito tutti a mantenere la calma e non abbandonarsi a sconforto e facili allarmismi in occasione delle prime difficoltà - il monito del primo cittadino - Abbiamo ribadito più volte che il rischio zero non esiste, a maggior ragione in un periodo in cui, purtroppo, i contagi sono in crescita, ma proprio alla luce dell'attuale scenario siamo riusciti a predisporre un valido organizzativo. Sinergia e coordinamento tra Comune, Asl e scuola hanno perfettamente funzionato, i casi sono stati gestiti da protocollo, questi piccoli focolai risultano prontamente circoscritti e l'attività didattica riprenderà regolarmente».



La sola incognita riguarda chi sarà chiamato a sostenere i costi delle operazioni di sanificazione straordinaria, argomento su cui Mastella annuncia novità: «Nei prossimi giorni ci incontreremo con i dirigenti per discutere di questo aspetto e individuare in tempi brevi la miglior soluzione possibile». L'appello del sindaco viene raccolto anche da Ernestina Cassese, dirigente del «Moscati»: «Attenendoci alla normativa vigente siamo riusciti a gestire la criticità senza problemi e domani (oggi, ndr) proseguiremo senza intoppi l'attività didattica. La situazione è sotto controllo». Le fa eco Amerigo Ciervo, coordinatore generale del «De La Salle»: «Siamo sereni. Abbiamo seguito le procedure del caso e partiremo subito con la didattica online. Non facciamo prendere dal panico, prima impariamo a convivere con l'attuale scenario, meglio sapremo fronteggiare le emergenze».

