Dimmi con chi vai, o anche dove vai, e sarà facile tracciare l'identikit. Lo sconvolgente 2020 dei beneventani emerge con algebrica precisione dai dati relativi agli incassi delle aree di sosta a pagamento. Ospedali improvvisamente diventati inaccessibili (con perdite fino al 90% registrare al San Pio a dicembre), piazze deserte che soltanto pochi mesi fa esponevano il cartello «sold out» a tutte le ore, parcheggi pullulanti nelle ore di punta che si fanno lande desolate. Un infarto che ha colpito la città dal 15 marzo, radiografato attraverso le cifre raccolte dalla Trotta Mobility. E proprio l'innovazione dei sistemi di gestione operati dalla società romana consente la lettura istantanea dei dati della rete articolata sui 62 parcometri dislocati in città.



I MESI

In gennaio nulla avrebbe fatto presagire ciò che sarebbe accaduto di lì a poco: 72mila euro incassati contro i 55mila euro del gennaio 2019. Standard elevato che si era confermato anche in febbraio con 65mila euro. Una Benevento che appariva dunque mobile e vitale. Da marzo l'imponderabile si abbatteva anche sul capoluogo sannita. I riscontri del 2019 (67mila euro) diventavano improvvisamente un miraggio e l'operatività ridotta a pochi giorni mandava in rosso i bilanci: solo 14.500 euro al 9 marzo, data del primo lockdown nazionale decretato dal premier Conte.



Per effetto del Dpcm governativo Palazzo Mosti dispose la gratuità delle strisce blu protrattasi fino a giugno. Mobilità cittadina ridotta a zero, come gli introiti dei dispositivi elettronici disattivati da Trotta. Perdite importanti per i conti aziendali che negli stessi mesi del 2019 avevano raggranellato 137mila euro. La Benevento costretta alla clausura riconquistò progressivamente le proprie consuetudini da giugno, mese terminato comunque molto al di sotto di dodici mesi prima: 35mila euro contro i 65mila del 2019. Ma la città si ripredeva giorno dopo giorno pezzi di normalità: aggancio quasi perfezionato in agosto, malgrado il calo di visitatori esterni causato dalle restrizioni: 35mila euro, solo 7mila meno di agosto 2019. Stesso trend a settembr, ma lo stop al sogno di fine estate lo diedero le nuove limitazioni imposte dalla Regione e dal governo in considerazione della nuova risalita dei contagi. La curva degli incassi ridiscende a ottobre, terminato con 45mila euro a fronte dei 70mila di dodici mesi prima. Ancora peggio è andata in novembre con introiti crollati a un terzo del totale precedente (22mila euro contro 65mila), e poco ha influito anche l'effetto Natale penalizzato dagli stop and go sulla libera circolazione: nelle cassettiere stradali sono finiti solo 25mila euro contro i 65mila di dicembre scorso.



IL CASO

Emblematico in tal senso il dato relativo a piazza Risorgimento, piattaforma ideale per lo shopping in centro, che chiude il 2020 con 3.500 euro a fronte dei 9.800 di un anno fa. Il caso limite è dato dall'ospedale San Pio, crollato del 90% in dicembre, da 16.500 a 1.600.

Lo stravolgimento delle abitudini cittadine nel corso dell'anno traspare in filigrana anche dai saldi relativi ad alcune aree cruciali. In primis i due ospedali, epicentro del sisma pandemico. Al San Pio incassi più che dimezzati con i 5 parcometri disposti su via Pacevecchia e via Delcogliano che nel 2020 non sono andati oltre i 74mila euro contro i 165mila raccolti nel 2019. Calo superiore al 50 per cento anche in via San Giovanni di Dio, area di sosta per elezione degli utenti del nosocomio di rione Ferrovia: 32mila euro contro 70mila. Scuole chiuse e monetine rimaste in tasca anche in piazza Risorgimento dove i 4 dispositivi per il pagamento si sono fermati a 55mila euro; nel 2019 avevano contato 110mila euro.

Più resiliente infine il centro storico: piazza Cardinal Pacca è scesa da 70mila a 45mila ma non ha operato in estate per cedere il passo all'evento del «Bct»; via Goduti ha conservato 7mila euro dei 12mila precedenti.

