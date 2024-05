Giro d'Italia, in prefettura riunione per mettere a punto le misure di safety e security in occasione dello svolgimento della 10° tappa Pompei–Cusano Mutri e dell’11° tappa Foiano Valfortore- San Bartolomeo in Galdo, in programma il 14 e 15 maggio. Presenti all’incontro i rappresentanti degli enti locali interessati, delle forze dell’ordine, della Città metropolitana di Napoli, della Provincia, della Polstrada, dei vigili del Fuoco, dell'Anas e delle società Rcs Sport e Rfi.

In particolare è stata verificata l’attuazione delle misure già pianificate in precedenti incontri, relative ai dispositivi di vigilanza e di controllo della viabilità, per consentire lo svolgimento della manifestazione in piena sicurezza.

Massima attenzione alle condizioni della viabilità stradale, oggetto di specifici tavoli tecnici in Questura e di sopralluoghi da parte della Polstrada.

«L’importanza dell’evento sportivo di grande richiamo, nonché vetrina per il territorio provinciale - fanno sapere dalla Prefettura - ha favorito una collaborazione sinergica di tutte le componenti a vario titolo coinvolte. In particolare, sono stati individuati i principali punti critici del percorso di gara e sono state predisposte le azioni da intraprendere per la chiusura temporanea delle strade interessate, per la gestione dei flussi di spettatori e per il contingentamento degli accessi delle zone di maggiore criticità».

Previsto inoltre un accurato potenziamento dei dispositivi di vigilanza ai bivi, agli incroci e ai punti sensibili, con l’impiego di volontari, in aggiunta a forze di polizia e polizia locale. Sarà, infine, assicurata la massima diffusione alla popolazione delle disposizioni relative alle chiusure al traffico e ai percorsi alternativi.