Appalto a Cusano Mutri, il sindaco Maturo a processo

Il sindaco di Cusano Mutri, Giuseppe Maria Maturo e il responsabile dell'ufficio tecnico negli anni 2014-2017, Nicola Russo, sono stati rinviati a giudizio con l'accusa di aver imposto assunzioni non necessarie nel cantiere per il recupero del convento dei Padri Agostiniani, e la cessione in subappalto di una parte degli interventi, per un valore pari al 30% dell'importo totale dell'operazione. Processo anche per il direttore dei lavori, Giovanni Sarracco, imputato invece di falso in relazione a un passaggio della stessa vicenda.

La decisione è giunta al termine dell'udienza preliminare dinanzi al Gup Pietro Vinetti, nel corso della quale il pubblico ministero Maria Colucci ha chiesto il rinvio a giudizio per i tre, mentre i difensori Alberto Mignone, Marcello Severino e Raffaele Pucino hanno sollecitato il non doversi procedere.