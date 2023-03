E stato rinviato a giudizio e comparirà davanti ai magistrati della sezione penale in una udienza fissata per il 22 settembre Vincenzo Cotugno 40 anni, già noto alle forze dell'ordine, imputato di aver messo a segno una rapina in una sala giochi della città. Lo ha deciso il Gup Maria di Carlo nell'udienza di ieri mattina. L'imputato nell'udienza di ieri è stato difeso da Angelo Leone che ha chiesto il non luogo a procedere mentre il pubblico ministero Maria Gabriela Di Lauro ha chiesto il rinvio a giudizio.

La rapina era avvenuta il 14 agosto del 2021 presso la sala giochi «Las Vegas» di via delle Poste, quasi in contemporanea con una partita di calcio del Benevento. Nella sala giochi c'era un solo utente che dopo aver perso una consistente somma di denaro, si è trasformato in rapinatore. Il giocatore aveva utilizzato il cappuccio della felpa per coprirsi parte del viso e postosi un paio di occhiali da sole sul volto era entrato nella stanza in cui c'era il gestore. Dopo averlo ingiuriato, lo ha anche spintonato. Il gestore per cercare di difendersi dal giovane aveva riportato una lieve ferita a una gamba, poi medicata sul posto. Il giovane aveva poi afferrato alcune banconote, che erano nella cassa, mille e seicento euro, prima di fuggire a piedi lungo via delle Poste.