«Tra il 3 e il 4 marzo via alla rimozione di ottomila tonnellate di ecoballe dallo Stir di Casalduni, in provincia di Benevento». Ad annunciarlo è il consigliere regionale sannita Erasmo Mortaruolo, che è anche vicepresidente della Commissione regionale Agricoltura. Le ecoballe verranno trasferite in Portogallo.