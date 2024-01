Benevento, De Luca posa la prima pietra della cittadella sanitaria

È stato il governatore della Campania Vincenzo De Luca, insieme al direttore generale della Asl di Benevento Gennaro Volpe, a posizionare la prima pietra per i lavori di realizzazione della Cittadella Sanitaria a Benevento, in via Delcogliano.

«Un momento storico - è stato detto durante la cerimonia - che simboleggia l'impegno costante e lungimirante della Asl e della Regione Campania nel fornire servizi sanitari avanzati e accessibili».

Il progetto è stato redatto dalla Asl e presentato alla Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale che ha accolto la proposta nell'ambito del Programma straordinario interventi ex art. 20 della legge 67/88, approvando un finanziamento di oltre sei milioni di euro.