Benevento, degrado e atti vandalici nel centro storico: è di nuovo sos

Movida, sicurezza, decoro urbano: va in archivio un altro weekend movimentato a Benevento, sia pure senza episodi estremi come quello di martedì scorso in piazza Piano di Corte con due giovani feriti, di cui uno ancora in gravi condizioni all'ospedale «Rummo».

A fare il punto della situazione è il comitato di quartiere Centro storico con una nota inviata via pec al prefetto Torlontano. La missiva denuncia, «ancora una volta», lo stato di...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati