Altri venti giorni per adeguarsi al nuovo disciplinare sui dehors. Certo, non sarà una mannaia che cadrà su ombrelloni e tavolini il primo luglio. Ma l'orizzonte temporale per mettersi in regola è tracciato, e gli esercenti di bar, ristoranti e pizzerie dovranno rispettarlo. La deadline è stata indicata dai referenti municipali nel corso dell'incontro svoltosi con una rappresentanza dei commercianti del centro storico.

«Avete tempo fino al 30 giugno», hanno chiarito i responsabili del settore Attività produttive e lo stesso delegato Luigi Ambrosone, presente al confronto indetto per superare le residue perplessità sull'attuazione dello schema licenziato lo scorso 4 marzo dal Consiglio comunale. Un provvedimento bipartisan, scaturito dall'esigenza condivisa di garantire il decoro che merita una città che si avvia a fregiarsi del secondo vessillo Unesco. Al momento, però, la situazione è ancora la stessa cristallizzata quando si decise di mettere mano al problema. Ovvero tavolini e sedie in plastica o formica, ombrelloni recanti vistose scritte pubblicitarie, arredi di varia forma e colore.

Percorrendo corso Garibaldi, si può facilmente verificare l'esistenza di una palette cromatica che va dal tenue beige all'estroso azzurro. Una condizione palesemente inadeguata allo standing turistico che Benevento sta, malgrado tutto, pian piano conquistandosi. Di qui l'esigenza interpretata dal Consiglio di varare nuove regole che uniformino finalmente le installazioni, anche alla luce della volontà del legislatore nazionale di confermare le occupazioni extra-large pure a Covid ampiamente terminato.

Negli uffici comunali di via Traiano stanno iniziando ad affluire le domande con i progetti di rimodulazione dei dehors. I nuovi obblighi ricadenti in capo ai titolari di attività con somministrazione ai tavoli impongono di dotarsi di sedie color marrone scuro, di ombrelloni marrone o beige, e di delimitare le superfici occupate con fioriere alte al massimo 120 centimetri. In più, per chi ha attività nelle buffer zone Santa Sofia e Arco di Traiano, tavoli e sedute dovrebbero essere «di tipologia artistica in ferro battuto di colore scuro (grigio o marrone)». Ma su quest'ultimo aspetto, proprio nell'ultimo confronto con i commercianti, il Comune ha aperto alla possibilità di una deroga, purché gli arredi individuati rispettino l'elevato standard estetico alla base della disposizione. Via libera anche a sedute in legno o resina di pregio, a patto che tonalità e foggia dei manufatti si inseriscano opportunamente nel contesto.

Regole alle quali gli esercenti si stanno rapportando con approcci differenti. C'è chi ha già adeguato il proprio locale all'obbligo di fioriere lungo il corso (l'antesignano Caruso ma anche Le Trou e Honey), e chi si sta mettendo al passo. È il caso di Roseto all'Arco, che ha concordato un piano di installazioni e recinzioni perimetrali con il vicino Alimenta, come sancito dal regolamento comunale. Agevolate in qualche modo le attività di nuova apertura, come il ristorante «Le sette regioni» da poco inaugurato in via Traiano, che ha posizionato sedie e tavolini in metallo.

Diversa la situazione del vicino bar del Cinema San Marco, che assolverà agli obblighi con una tinteggiatura scura delle attuali candide sedute, e dovrà probabilmente sostituire gli ombrelloni con scritta pubblicitaria. Ma, per il momento, non si assiste ad alcun adeguamento all'obbligo di fioriere lungo la strada che conduce all'Arco, né nell'immediata buffer zone. Dove, anzi, una storica attività come il bar Sirena è ancora fortemente in dubbio: «Avevamo le fioriere e ce le fecero togliere. Oggi dovremmo rimetterle?», domanda la titolare Maria Maddalena De Blasio. Da verificare le scelte anche del ristorante Moscovio e dell'attiguo bar, che oggi mostrano tavoli e sedute cangianti.

In zona Santa Sofia, il bar Chiostro assicura di aver già presentato domanda in Comune per il nulla osta all'intervento, e altrettanto riferisce il Quintessenza. Senza appello la bocciatura del bar degli Artisti: «Nuovi arredi? E chi ce li paga? Provveda il Comune, altrimenti rassegno la licenza perché non posso permettermeli», replica secco Paolo Barricelli.