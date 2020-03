I pini vanno rimossi. Tutte da abbattere le piante poste al viale degli Atlantici, e quelle presenti in via Fratelli Rosselli e via Pacevecchia. Senza eccezion alcuna, compresi gli alberi scampati alla rigidità delle varie valutazioni effettuate da poco meno di 20 anni in qua, con esiti fra loro coerenti, nel senso che attribuiscono agli alberi una differente classe di propensione al cedimento, perché svolte in momenti diversi, ma comunque concludono tutte per l'abbattimento. Lo ha deliberato ieri, su proposta del neoassessore Antonio Reale, la giunta presieduta dal sindaco Clemente Mastella, assumendo una delibera di indirizzo per la sostituzione di tutte le alberature.

LE ORIGINI

Certo, per molti beneventani, i pini del Viale Atlantici rappresentano, a partire dagli anni '30 del secolo scorso, un pezzo di storia. Fu in quegli anni che si decise di espandere la città verso la parte alta, quella più ariosa, con l'ampio sguardo sulla valle del fiume Sabato e sulla Dormiente del Sannio. Immaginare oggi uno dei viali più belli e rappresentativi della città senza la maestosità dei suoi alberi creerà sicuramente perplessità e mugugni. «Ma la spettacolare, irripetibile e secolare alberatura di pini mediterranei su entrambi i marciapiedi ha rilevato nella sua ultima relazione di due settimane fa Aniello Andreotti, dell'ufficio foreste regionale sintetizza appieno la palese impossibilità di conciliare bellezza del paesaggio urbano con incolumità di persone, mezzi, fabbricati e infrastrutture». Né è possibile procedere a un intervento parziale, pur possibile secondo l'indagine eseguita dall'agronomo dei vivai Barretta Garden, poiché le piante apparentemente non interessate, ma poste ai lati di quelle eventualmente rimosse, potrebbero indebolirsi per mancanza di ancoraggio radicale, insomma, un'eliminazione saltuaria degli esemplari indebolirebbe inevitabilmente l'esteso ed ormai consolidato reticolo radicale. Che, allo stato attuale, invece, risulta comunque resistente alle sollecitazioni atmosferiche, soprattutto grazie all'integrazione di tutti gli apparati disposti in naturale sequenza lungo il viale. Lungo il viale, furono messe a dimora 60 piante sul lato dell'ex carcere san Felice e 64 sul lato ex scuola allievi Carabinieri. Dodici piante di piccole dimensioni collocate in anni recenti, hanno accusato difficoltà di crescita, principalmente perché lo spazio era ormai colonizzato dalle piante più «anziane».

I SOSTITUTI

Ma con quali essenze sostituire i pini? La commissione incaricata dal Comune ha individuato 11 tipologie di alberi, tra questi, in pole position ci sarebbe il tiglio. Sinora, ne sono stati piantati due in prova. Tale essenza avrebbe quale alternativa solo il platano. Entrambe sono inserite tra quelle «autorizzate» dall'apposita commissione, in quanto «lo sviluppo fisiologico dell'apparato radicale, del tronco e della chioma sostiene l'esperto Andreotti - dovrà essere l'opposto di quanto riscontrato nei pini, nel senso che le radici dovranno avere un vigore equilibrato, tale da non provocare più pericolosi rialzi del piano stradale e dei marciapiedi». E il «tronco dovrà rispettare le caratteristiche delle piante di medio sviluppo al fine di evitare sviluppi eccessivi e futuri danni temuti per inclinazioni e schianti letali». Tra le essenze non figura il leccio, già presente nel primo tratto del viale Atlantici: cozzerebbe con la destinazione individuata alla parte alta dall'urbanista Luigi Piccinato, «balcone» sulla Valle del Sabato: i lecci ne precluderebbero la visuale non essendo eccessivamente alti. Il tiglio, inoltre, perdendo il fogliame, risulterebbe di ostacolo limitato alle folate di vento. In ogni caso, le nuove essenze dovranno colmare un vuoto non solo vegetazionale, ma pure paesaggistico e fortemente identitario per la città di Benevento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA