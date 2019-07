Mercoledì 31 Luglio 2019, 11:09

Il consiglio della federazione di Coldiretti Benevento, presieduto da Gennarino Masiello, ha nominato ieri sera all'unanimità il nuovo direttore: Gerardo Dell'Orto. Subentra a Michele Errico, che ha diretto la federazione sannita negli ultimi due anni.Il presidente e i consiglieri hanno ringraziato il direttore Errico per il lavoro svolto e formulato i migliori auguri per il nuovo incarico che riceverà a breve da Coldiretti. Il neo direttore Dell'Orto si presenterà agli organi di informazione domani alle 11 presso la sala Vetrone di Coldiretti. Sarà presente anche il presidente Masiello, che farà il punto sugli esiti dell'ultimo tavolo verde in Regione Campania con il nuovo consigliere delegato all'Agricoltura e sulle emergenze agricole che toccano direttamente il territorio della provincia di Benevento.