Sono partiti questa mattina i lavori di demolizione del torrino piezometrico di via Cupa dell’Angelo. L’intervento messo in atto dalla Gesesa, società che gestisce l’erogazione idrica, avrà come obiettivo la costruzione del futuro archivio dell’azienda. «I lavori – sottolinea Salvatore Rubbo, amministratore delegato Gesesa – saranno portati avanti senza nessun onere economico per Palazzo Mosti».

Le operazioni prevedono la rimozione della torre composta da tre cilindri di acciaio che verranno tagliati a pezzi e smaltiti in discarica. Presente sul cantiere anche il sindaco di Benevento, Clemente Mastella. «Finalmente verrà eliminato uno sgorbio estetico che costituiva anche un possibile pericolo per gli abitanti della zona. Un torrino che, tra l’altro, non veniva più utilizzato dalla fine degli anni novanta. Spero che si possa fare lo stesso con le operazioni di demolizione della centrale elettrica dismessa nei pressi della rotonda dei Pentri».