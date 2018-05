Sabato 12 Maggio 2018, 09:32 - Ultimo aggiornamento: 12-05-2018 09:32

Momenti di tensione nel carcere di Capodimonte dove un detenuto straniero, per ragioni ancora da accertare, s'è reso protagonista di un gravissimo episodio di violenza. Dopo aver aggredito all'interno di una delle sezioni del carcere un altro detenuto di nazionalità italiana, l'aggressore ha tentato poi di barricarsi nella sua camera detentiva devastandone successivamente un'altra. A renderlo noto il segretario della Uilpa polizia penitenziaria di Benevento Antonio Valente.Agli agenti immediatamente intervenuti sul posto, l'uomo è subito apparso violento e minaccioso. Dopo l'aggressione infatti, l'uomo portava le due lame al collo minacciando prima di autolesionarsi se qualcuno si fosse avvicinato a lui per poi brandire minacciosamente le stesse all'indirizzo degli uomini della polizia penitenziaria. Sempre con le stesse armi improprie, il detenuto tentava poi di perforare una bomboletta di gas del tipo in uso presso le camere detentive in modo da farne fuoriuscire il contenuto e allo stesso tempo estraeva dalle tasche un accendino con il chiaro intento di appiccare dolosamente un incendio o peggio, far esplodere la stessa, tentativo andato per fortuna a vuoto solo grazie al pronto intervento del personale di polizia penitenziaria.Nell'operazione, un ispettore della polizia penitenziaria è rimasto ferito, immediatamente soccorso nel pronto soccorso dell'ospedale di Benevento con una prognosi è di 10 giorni.Evidentemente non soddisfatto di quanto già fatto, il detenuto ha poi devastato completamente la nuova camera detentiva dove intanto era stato ubicato, danneggiando irreparabilmente tutte le suppellettili e mandando completamente in frantumi i vetri delle finestre.Sono in corso ulteriori indagini per appurare il movente e le ragioni del violento gesto.