Un protocollo per combattere bullismo e uso di sostanze stupefacenti tra i giovani è stato siglato questa mattina tra la prefettura di Benevento, l'ufficio scolastico provinciale, le forze dell'ordine e alcuni sindaci del Sannio. «L'obiettivo - ha spiegato all'AdnKronos il prefetto, Francesco Antonio Cappetta - è far conoscere agli studenti i pericoli e le conseguenze che derivano dal bullismo e dall'uso di sostanze stupefacenti. Effettueremo una serie di interventi mirati e coordinati per valorizzare tutte le professionalità dei partner coinvolti. La parte fondamentale la svolgeranno gli istituti scolastici all'interno dei quali sarà istituito un punto di ascolto per coloro che volessero segnalare, anche in forma anonima, dei casi. Cercheremo di essere di maggiore supporto alle nuove generazioni che si trovano spesso a non avere punti di riferimento». «Inoltre -ha concluso Cappetta- darò materiale esecuzione al protocollo istituendo un ufficio dedicato qui in prefettura». Hanno siglato il protocollo: la polizia postale, il comune di Benevento, Montesarchio, Telese Terme, San Giorgio del Sannio e Sant'Agata dè Goti, l'ufficio scolastico provinciale e l'Unicef.

Mercoledì 10 Luglio 2019, 16:34

