Mercoledì 11 Settembre 2019, 08:35

Il significante che prende il posto del significato. Gli studiosi potrebbero leggerci un trattato di semiotica in quel frullatore terminato nel bidone dell'umido. I più, comprensibilmente, non si spingeranno a tanto e interpreteranno il gesto semplicemente come l'ennesimo atto di inciviltà. A un decennio abbondante dalla sua introduzione in città la raccolta differenziata non riesce ancora a evitare certi madornali svarioni. Non il primo del resto, e probabilmente non l'ultimo. In precedenza era toccato addirittura a una stampante per computer occupare, abusiva e incolpevole, il contenitore più sbagliato.