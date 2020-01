«Non mi sono dimesso, né ho annunciato la data delle dimissioni dalla carica di sindaco». Lo dice all'ANSA il primo cittadino di Benevento, Clemente Mastella, per smentire la notizia delle sue dimissioni a Palazzo Mosti che da giorni circola negli ambienti politici e sugli organi di informazione dopo che lo stesso primo cittadino nei giorni scorsi aveva ventilato l'ipotesi rimandando ogni decisione a dopo la visita del Presidente della Repubblica Mattarella attesa in città per martedì prossimo.

