Dipendente Trotta bus investito da un autobus in fase di manovra

Un dipendente della Trotta bus, è rimasto coinvolto in un incidente sul lavoro. Il 61enne, infatti, è stato investito mentre era sul piazzale in via Santa Colomba da un autobus in manovra. Secondo la ricostruzione, l'uomo è stato travolto da uno dei bus di linea.

Lo stesso conducente del mezzo ha fatto scattare immediatamente l'allarme. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118. L'autista, quindi, è stato trasportato in codice rosso al San Pio di Benevento, dove è stato sottoposto ad un intervento chirurgico.

Ora l'uomo è in prognosi riservata. Al vaglio degli inquirenti le immagini del sistema di videosorveglianza interna all'azienda, mentre gli agenti della Polizia municipale hanno sequestrato l'autobus coinvolto nell'incidente.