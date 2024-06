«Io X Benevento» e Convitto «Giannone»: percorsi anti-dispersione scolastica

Nell'ambito dell'intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nelle scuole secondarie di primo e secondo grado e alla lotta al fenomeno della dispersione scolastica, attraverso i progetti «Life Labs» e le azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica, l'Aps «Io X Benevento» e il Convitto nazionale «Giannone» hanno eseguito in convenzione, nell'anno scolastico in corso, una serie di interventi che hanno inteso arginare il fenomeno della dispersione scolastica e, più in generale, della povertà educativa e del disagio giovanile, attraverso appunto progettualità a supporto dell'offerta formativa, il potenziamento delle competenze di base (capacità di lettura, scrittura e calcolo, conoscenze/abilità/competenze in campo linguistico, scientifico-digitale e in tema di consapevolezza ed espressione culturale), fondamento per nuove acquisizioni e bagaglio essenziale per il lavoro e l'integrazione sociale. Sono stati realizzati, attraverso l’impiego di figure specializzate (esperti esterni affiancati da tutor interni), percorsi di mentoring e orientamento per 32 alunni, di potenziamento delle competenze di base, di motivazione e di accompagnamento (2 percorsi di italiano, 2 di matematica e uno di lingua inglese) e di orientamento con il coinvolgimento delle famiglie nonché percorsi formativi e laboratori co-curricolari. Tra questi laboratori di giornalismo per la promozione della creatività individuale e di gruppo, il potenziamento di attività basilari quali la lettura, la comprensione e la scrittura e la realizzazione di un podcast quale prodotto finale; di salute e benessere per la conoscenza dell’economia circolare, di corretti stili di vita, dei prodotti del territorio e del loro uso responsabile e sostenibile, delle trasformazioni che avvengono ai fornelli e alla realizzazione di veri e propri piatti della tradizione culinaria locale.

Tutti gli interventi sono stati localizzati presso la sede dello storico istituto di piazza Roma e hanno costituito oggetto di intense attività tecniche di co-progettazione e co-programmazione. A promuoverli il rettore reggente Domenico Zerella Venaglia e il presidente Giuseppe Schipani, grazie ai contributi degli esperti Sara Autorino (psicologa), Bruna Gallo (sociologa), Giuseppe Schipani (animatore sociale), Cosimo Mincione (italiano), Manuel Negro (matematica), Maria Tarantino (inglese), Giuseppe Di Martino (laboratorio di giornalismo) e Barbara Anzalone (laboratorio di salute e benessere). Membri del team i docenti Eleonora Bibbò, Carmine Calzone, Luigina Pilla, Rossana Poppa, Mariarosaria Ruggiero; referenti-coordinatori le professoresse Gemma Splendiani e Nadia De Cristofaro. In programma, infine, per il prossimo anno scolastico percorsi di potenziamento delle competenze di base, di motivazione e di accompagnamento nonché i percorsi formativi e laboratori co-curricolari di educazione all'utilizzo degli strumenti digitali, progettazione, modellazione e realizzazione di modelli 3D, progettazione Cad; video editing, produzione audiovisiva, montaggio, sonoro, colore e grafica.