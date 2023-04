«Largo don Caturano» vicino alla sua chiesa

Operazione toponomastica a Benevento. La giunta, presieduta dal sindaco Clemente Mastella, ha dato via libera all'intitolazione di 34 strade nel quadrante nord-est della città, nelle contrade cittadine Badessa, La Francesca, Le Murate, La Torretta, Panelli, Fasanella, Olivola, Perrotta, San Giovanni, Caprarella, Lammia, Francavilla, Vallereccia, San Giovanni, Imperatore, Cese, Trievolo e Stella.

«Si tratta - spiegano l'assessore all'Urbanistica Mariagrazia Chiusolo e la consigliera con delega alle Contrade Loredana Iannelli - di un passaggio fondamentale per la numerazione civica delle contrade. I numeri civici saranno apposti dopo l'esame dei nomi delle strade da parte della Prefettura e della Commissione Storia Patria di Napoli».

Via libera anche alla denominazione di due strade nell'ex contrada Fontanelle: sarà via Piana degli Orti la strada senza uscita con inizio da via Pietà, sarà via dei Canali l'area che parte da via Piana degli Orti e finisce a contrada Piano Morra. Ma soprattutto la giunta ha intitolato a don Luigi Caturano - primo parroco della Pietà, sacerdote amato in città e padre del complesso parrocchiale di Santa Maria degli Angeli - il largo adiacente a via Giovanni Gentile e via Francesco De Sanctis.