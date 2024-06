Era finita agli arresti domiciliari nell'ambito di un blitz antidroga avvenuto in città nello scorso maggio, nel quale tra l'altro erano state coinvolte più persone. Ieri la donna si è vista notificare un nuovo provvedimento del magistrato, il gip Vincenzo Landolfi, che le ha imposto il divieto di dimora in città. La destinataria del provvedimento è C.B., 47 anni. A suo carico è scattato il divieto perché, secondo l'accusa, la donna avrebbe praticato stalking nei confronti dei condomini dell'edificio in cui abita insieme ai suoi familiari.

In particolare, li avrebbe molestati più volte al punto che i condomini avevano presentato denunce in Questura. Gli agenti della Mobile, diretti dal vice questore Flavio Tranquillo, hanno svolto indagini e riferito al magistrato, iI sostituto procuratore della Repubblica Stefania Bianco. Ora c'è stata la notifica del provvedimento.