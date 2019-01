CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 3 Gennaio 2019, 10:30

SANT'AGATA DEI GOTI - È proseguita per tutta la giornata di ieri l'incessante attività di indagine da parte dei carabinieri della Compagnia di Montesarchio e della locale stazione per risalire al colpevole dell'esplosione del petardo che nella notte di Capodanno ha ferito Antonella Tuosto, la donna di 36 anni che si trovava nella tensostruttura allestita in piazza Trieste a Sant'Agata per la festa organizzata per brindare al nuovo anno e ricoverata in gravi condizioni presso l'ospedale «Rummo» di Benevento. All'attenzione dei militari le immagini degli impianti di videosorveglianza privata presenti in piazza Trieste e nuovi rilievi. In paese nelle prime ore della mattinata in azione anche il nucleo artificieri inviato da Napoli per esaminare l'interno della tensostruttura utilizzata per la festa di Capodanno, sotto sequestro da martedì mattina, e l'area circostante con particolare attenzione alla villa comunale dove sarebbe stato esploso il petardo. Indagini che ieri hanno permesso di arrivare a una svolta con l'individuazione di quello che al momento sarebbe ritenuto il responsabile dell'esplosione che l'altra notte, intorno al'1,40, ha causato il ferimento della 36enne. Secondo alcune indiscrezioni si tratterebbe di un appartenente alle forze dell'ordine. Notizia che fino alla tarda serata di ieri non ha trovato conferma in ambienti investigativi anche perché al momento non ci sarebbero iscritti nel registro degli indagati.